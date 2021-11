La Juventus è al lavoro sul mercato, non solo per gennaio ma anche in previsione prossima stagione. La società bianconera è consapevole che deve alleggerire la rosa di ingaggi importanti, ma è necessario anche migliorarla in alcuni ruoli. Si parla molto del possibile arrivo di un centrocampista ed una punta a gennaio, anche se molto dipenderà dalle cessioni. Se dovessero partire giocatori come Aaron Ramsey, Weston McKennie e Dejan Kulusevski, ci sarebbe una somma importante da investire sia a centrocampo che nel ruolo di punta. Per quanto riguarda invece la prossima stagione, la società bianconera potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero.

Si parla, ad esempio, di un interesse concreto per Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United e che avrebbe chiesto lo stesso ingaggio di Cristiano Ronaldo. La società inglese avrebbe rifiutato e sembra scontato il suo addio. Altri giocatori che piacciono, in scadenza a giugno, sono i difensori Andreas Christensen del Chelsea e Alessio Romagnoli del Milan. A proposito dell'italiano, secondo le ultime indiscrezioni di mercato sarebbe disposto ad accettare anche un contratto inferiore pur di rimanere in rossonero. Il suo agente sportivo, Mino Raiola, vorrebbe però portarlo alla Juventus.

L'agente sportivo Raiola vorrebbe portare Romagnoli alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Mino Raiola vorrebbe portare Alessio Romagnoli alla Juventus.

Il difensore è in scadenza di contratto con il Milan a fine stagione e potrebbe rappresentare un acquisto importante a parametro zero per la società bianconera. Romagnoli, attualmente guadagna circa 5,5 milioni di euro a stagione e andrebbe a guadagnare più o meno lo stesso ingaggio alla Juventus. Nelle ultime settimane, però, il difensore starebbe valutando anche la possibilità di prolungare con il Milan ad ingaggio evidentemente minore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il mercato della Juventus

Il difensore Alessio Romagnoli, alla lunga, potrebbe sostituire Giorgio Chiellini che, probabilmente, a giugno 2023 lascerà il calcio giocato. La Juventus, se non dovesse riuscire ad ingaggiare il difensore italiano, potrebbe decidere di acquistare Andreas Christensen, danese del Chelsea anche lui in scadenza a giugno.

Intanto, prosegue il lavoro sul mercato della società bianconera per gennaio. Potrebbe infatti arrivare un centrocampista, scelto fra Witsel, Zakaria e Rovella. Il cartellino dell'italiano è già della Juventus, ma attualmente è in prestito al Genoa e potrebbe anticipare il suo ritorno in bianconero a gennaio. Per quanto riguarda il settore avanzato, potrebbe arrivare uno fra Dusan Vlahovic, Darwin Nunez e Julian Alvarez.