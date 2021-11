L'Inter sta provando a sistemare la questione rinnovi in queste settimane, come dimostrano gli annunci dei prolungamenti di Lautaro Martinez e Nicolò Barella fino a giugno 2026. Ora il pensiero va a Marcelo Brozovic, la situazione sicuramente più spinosa per la società nerazzurra essendo in scadenza di contratto a giugno e finito nel mirino di diversi top club europei, tra cui il Real Madrid. A muoversi sul mercato anche il Milan, che vuole difendere il primato in classifica e cerca un rinforzo sulla trequarti. Per questo motivo avrebbe messo nel mirino Henrikh Mkhitaryan, che alla Roma sembra essere in rotta con José Mourinho.

Inter, su Brozovic c'è il Real Madrid

In casa Inter la priorità va al futuro di Marcelo Brozovic, che è in scadenza di contratto a giugno. I nerazzurri stanno trattando il rinnovo con l'entourage del centrocampista croato, rappresentato da un avvocato e dal padre, ma la fumata bianca non sembra imminente, anzi. La distanza per arrivare ad un'intesa di massima sembra importante e per questo motivo stanno provando ad inserirsi alcuni top club europei. Si è parlato di Liverpool e Bayern Monaco, ma negli ultimi giorni si sarebbe fatto sotto il Real Madrid, in cerca di rinforzi in mezzo al campo visto che Luka Modric non è più giovanissimo mentre Kroos ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici in quest'annata.

Il classe 1992 in questa stagione sembra aver fatto uno step ulteriore e adesso è ritenuto un top nel ruolo a livello mondiale, tanto da arrivare a vincere per ben tre volte il trofeo di mvp su quattro partite disputate in Champions League. Brozovic chiede per rinnovare almeno 6 milioni di euro a stagione, mentre la società nerazzurra avrebbe proposto un contratto simile a quello firmato da Barella in settimana, 4,5 milioni a salire fino ad arrivare a 6 milioni.

Il giocatore riflette, ma il Real è in agguato e sarebbe pronto all'affondo decisivo.

Milan su Mkhitaryan

Oltre all'Inter, anche il Milan si sta muovendo sul mercato e sarebbe alla ricerca di un rinforzo sulla trequarti visto che Messias ha deluso a causa dei diversi problemi fisici. I rossoneri avrebbero messo gli occhi sul fantasista armeno della Roma, Henrikh Mkhitaryan, che nella Capitale non sta riuscendo ad esprimersi ai livelli ammirati negli anni scorsi a causa di un rapporto non idilliaco con José Mourinho, tanto da restare in panchina, anche per problemi fisici, nell'ultima sfida contro il Venezia.

Le due società hanno avuto qualche contatto e i capitolini valutano il classe 1989 tra i 10 e i 15 milioni di euro. I rossoneri potrebbero mettere sul piatto la cifra cash in caso di cessione di Kessié, altrimenti non è da escludere che possa essere proposto uno scambio mettendo sul piatto il cartellino di Castillejo, esterno che si adatterebbe al 4-2-3-1 di José Mourinho.