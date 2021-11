Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, sta cercando un centrocampista di qualità per rinforzare il reparto mediano, reparto che ha mostrato notevoli lacune negli ultimi anni. Tra gli obiettivi del club bianconero troviamo anche Nicolò Zaniolo, talentuoso giocatore classe 1999 che milita nelle fila della Roma e della Nazionale allenata da Roberto Mancini. La Juventus lo segue da anni, dunque potrebbe essere lui il prossimo colpo di mercato del club bianconero.

Mercato Juventus, interesse per Nicolò Zaniolo

Il centrocampista della Roma non ha certo iniziato nel migliore dei modi la stagione, forse condizionato dal duplice infortunio alle ginocchia che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per molto tempo. Finora ha segnato solo un gol in stagione, nei preliminari di Conference League, e le sue prestazioni non hanno mai convinto, non essendo quasi mai in linea con le aspettative. I tifosi della Roma speravano che con l'arrivo di José Mourinho Zaniolo sarebbe tornato ai suoi livelli, ma ciò non è avvenuto. Non si esclude, dunque, che il forte centrocampista giallorosso possa lasciare la Roma, considerate anche le numerose critiche che i tifosi della Roma gli stanno rivolgendo.

La Juventus monitora con grande attenzione la situazione, ma dovrà guardarsi dalla concorrenza del Tottenham. Il nuovo tecnico degli Spurs Antonio Conte, infatti, è un grandissimo estimatore di Zaniolo e potrebbe convincere la dirigenza del club britannico a mettere sul piatto un'importante offerta per garantirsi le sue prestazioni.

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, possibile duello con il Manchester City per Alexandre Lacazette

Per quanto riguarda invece il reparto offensivo, la Juventus starebbe monitorando oltre a Dusan Vlahovic della Fiorentina, anche Alexandre Lacazette, attaccante classe 1991 che milita nelle fila dell'Arsenal e della nazionale francese.

Il centravanti transalpino è in scadenza di contratto con i Gunners e sarebbe finito nel mirino del Manchester City di Pep Guardiola. Il club britannico avrebbe intenzione di acquistare l'attaccante francese già nella prossima sessione di Calciomercato invernale, dunque la Juventus sembra essere tagliata fuori. Un altro nome molto caldo per quanto riguarda il reparto offensivo del club bianconero è quello di Gabriel Jesus, attaccante che milita nelle fila del Manchester City e della nazionale brasiliana. Per lui i Citizens chiedono una cifra tra i cinquanta e i sessanta milioni di euro.