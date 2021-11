La Juventus nelle ultime stagioni sta dimostrando di voler investire molto su talenti di qualità. La strategia di mercato è acquistare giovani che possano crescere nel settore giovanile bianconero e successivamente approdare nell'under 23 protagonista in Serie C. La società bianconera però ha dimostrato nel recente Calciomercato estivo di acquistare giovani anche per la prima squadra, basti pensare agli arrivi di Manuel Locatelli, Moise Kean e soprattutto a quello di Kaio Jorge. Tutti giocatori che si stanno dimostrando utili al tecnico Massimiliano Allegri.

A gennaio la società potrebbe continuare ad acquistare giovani di qualità, non è un caso che si parli di un interesse concreto per il classe 1999 del Midtjylland Jens Cajuste. Già nazionale svedese, il centrocampista svedese da tre stagioni gioca con la squadra danese. È cresciuto a tal punto di essere diventato parte integrante della nazionale scandinava. Sul giocatore però ci sarebbe l'interesse concreto non solo della Juventus ma anche del Leeds. La società inglese avrebbe offerto nel recente calciomercato estivo ai danesi una somma di circa 13 milioni di euro, che sarebbe stata rifiutata.

Il centrocampista Cajuste potrebbe trasferirsi alla Juve

Uno dei giocatori giovani seguiti dalla Juventus per rinforzare il centrocampo è Jens Cajuste.

Il nazionale svedese è una delle rivelazioni del campionato danese, essendo un riferimento del Midtjylland. Nella scorsa stagione ha giocato la Champions League, risultando uno dei migliori giocatori in dribbling a partita. E' un giocatore di buona qualità e fisicità, che potrebbe essere ideale per il centrocampo della Juventus.

In questa stagione ha disputato fino ad adesso tre partite in Europa League e cinque nel campionato danese senza però segnare o realizzare assist. L'eventuale arrivo di Cajuste potrebbe concretizzarsi solo nel caso in cui la società bianconera dovesse riuscire a cedere alcuni giocatori. Ci sono infatti diversi che hanno mercato e che in caso di partenza alleggerirebbero di molto il monte ingaggi della società bianconera.

Ci si riferisce soprattutto ad Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Federico Bernardeschi. I primi due guadagnano ciascuno 7 milioni di euro a stagione, il nazionale italiano circa 4 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare cessioni importanti a gennaio. Il centrocampista Adrien Rabiot potrebbe trasferirsi al Newcastle, possibile rescissione consensuale per Aaron Ramsey. Il nazionale italiano Federico Bernardeschi potrebbe approdare al Milan. Per quanto riguarda gli acquisti si valuta l'acquisto di un centrocampista e di una punta Piacciono Axel Witsel, Denis Zakaria, Boubacar Kamara, Julian Alvarez e Dusan Vlahovic.