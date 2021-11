L'Inter ha cominciato a muoversi sul mercato in vista della sessione invernale di gennaio e uno degli obiettivi principali sarà rinforzare l'attacco. I nerazzurri, infatti, vanno alla ricerca di un attaccante che abbia qualità fisiche e che sia dotato anche di una buona tecnica. In questo senso, sono stati fatti diversi nomi in queste settimane, in particolar modo Luka Jovic e Andrea Belotti, ma ci sarebbe un altro giocatore tornato in orbita nerazzurra e si tratta di Marcus Thuram. L'attaccante francese è stato ad un passo dal trasferimento all'ombra del Duomo questa estate ma un infortunio al ginocchio ha fatto saltare tutto.

L'Inter torna su Thuram

Nelle scorse settimane l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha sottolineato come la società nerazzurra proverà a regalare un paio di rinforzi al proprio allenatore, Simone Inzaghi, se il mercato dovesse offrire le giuste opportunità.

Uno dei reparti che potrebbe essere rinforzato è quello d'attacco visto che si cerca un elemento con doti fisiche che possa far rifiatare Edin Dzeko, cosa al momento assente all'interno della rosa nerazzurra, visto che Lautaro Martinez, Alexis Sanchez e Joaquin Correa hanno caratteristiche decisamente diverse. Proprio per questo motivo i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Marcus Thuram, attaccante francese in forza al Borussia Monchengladbach.

Si tratta di un vero e proprio ritorno di fiamma visto che il club meneghino era stato vicino al suo acquisto già questa estate, con l'affare che è saltato in extremis a causa dell'infortunio subito al ginocchio. Solo lo scorso weekend il giocatore è tornato in campo, giocando venti minuti nel match vinto per 4-1 contro il Bochum.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Con Mino Raiola ci sono stati i primi contatti e il Borussia avrebbe aperto le porte alla sua cessione.

La proposta dell'Inter

La situazione contrattuale di Marcus Thuram potrebbe portare il Borussia Monchengladbach a considerare la sua cessione già a gennaio. L'attaccante francese, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e per questo motivo i tedeschi non vogliono rischiare di ritrovarsi con un giocatore ad un anno dalla scadenza l'anno prossimo.

Il Borussia lo valuta tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra importante tenendo conto che il classe 1997 viene da un infortunio al ginocchio. L'Inter, dal suo canto, è pronta a proporre un prestito con diritto di riscatto fissato per giugno a 20 milioni di euro, ma occhio alla possibilità di inserire nell'affare Valentino Lazaro, attualmente in prestito al Benfica, dove sta trovando poco spazio avendo collezionato solo due presenze in campionato e valutato intorno agli 8 milioni di euro.