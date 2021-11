L'Inter sarà con ogni probabilità una delle protagoniste della prossima sessione invernale di Calciomercato e uno dei reparti che potrebbe subire qualche modifica è quello di centrocampo. Ci sono alcuni giocatori che non danno grandi garanzie fisiche, come Arturo Vidal e Stefano Sensi, oltre al fatto che il cileno, Matìas Vecino e Marcelo Brozovic sono in scadenza di contratto e solo con il croato si sta discutendo del possibile rinnovo. Per questo motivo il club meneghino potrebbe cominciare un restyling e avrebbe cominciato a sondare alcune piste, tra queste c'è quella che porta a Donny Van De Beek, in uscita dal Manchester United.

L'Inter rivoluziona il centrocampo

L'Inter potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione a centrocampo tra gennaio e giugno e uno dei nomi nel mirino della società nerazzurra sarebbe quello di Donny Van De Beek. Il centrocampista olandese non sta trovando molto spazio neanche quest'anno tra le fila del Manchester United e per questo motivo avrebbe chiesto la cessione per gennaio. Il giocatore già l'anno scorso aveva faticato a ritagliarsi un ruolo di primo piano ma il tecnico Solskjaer questa estate ha voluto tenerlo in rosa, assicurandogli più spazio ma i fatti dicono il contrario.

Il classe 1997 ha giocato soltanto uno spezzone di gara in Premier League e uno in Champions League e in questi giorni ha cambiato agente proprio per cercare di risolvere una situazione di impasse, complicata anche per lo sviluppo della sua carriera.

I Red Devils hanno fatto un investimento importante, acquistandolo dall'Ajax nell'estate del 2020 per 40 milioni di euro. Per questo motivo il club inglese non può permettersi di fare sconti realizzando una minusvalenza e con la società nerazzurra si potrebbe imbastire una trattativa sulla base di un prestito di diciotto mesi, fino a giugno 2023, con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gli altri due obiettivi dell'Inter

Van De Beek non sarebbe l'unico obiettivo dell'Inter per rinforzare il centrocampo. Secondo Calciomercato.com, infatti, i nerazzurri avrebbero puntato altri due giocatori. Uno è Nahitan Nandez, già vicino questa estate, con il Cagliari che stavolta sarebbe pronto a lasciarlo andare per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro e non è escluso l'inserimento di una contropartita tecnica nell'affare per abbassare l'esborso economico, con l'uruguaiano che sarebbe un vero e proprio jolly essendo in grado di giocare anche sulla fascia destra. L'altro obiettivo, invece, sarebbe Morten Thorsby, centrocampista norvegese della Sampdoria valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro e nel mirino anche di Roma e Milan.