L'Inter non avrebbe mollato la pista che porta a Marcus Thuram. Secondo quanto raccolto dalle ultime indiscrezioni di mercato, l'attaccante del Borussia M. sarebbe ancora un obiettivo, dopo che i dirigenti milanesi avrebbero provato ad ingaggiarlo in estate prima che si arrivasse a Joaquin Correa. L'infortunio al ginocchio del ragazzo ha però giocato a sfavore dei nerazzurri che hanno dovuto rivedere i loro piani. La trattativa potrebbe essere agevolata dal buon rapporto che si è creato con l'agente del calciatore, Mino Raiola. Il procuratore è stato infatti fondamentale per l'arrivo di Denzel Dumfries dal Psv Eindhiven per 12 milioni di euro più bonus.

Thuram ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe arrivare soprattutto se Alexis Sanchez non dovesse prolungare il proprio rapporto con la squadra milanese, dopo lo sfogo postato via social in occasione del match contro il Sassuolo. Il calciatore, che adesso milita in Bundesliga, è seguito anche dal Siviglia ma, come già confermato dal padre, Lilian, la possibilità di approdare in Italia in Serie A sarebbe un grande stimolo per la sua crescita calcistica.

L'Inter su Julian Alvarez

La società nerazzurra avrebbe poi messo gli occhi sull'attaccante del River Plate, Julian Alvarez. Potrebbe inscenarsi un derby con il MIlan, ma la squadra presieduta dagli Zhang potrebbe far leva sulla presenza di Javier Zanetti.

L'ex terzino avrebbe già inviato degli osservatori al Monumental e vorrebbe ripetere un'operazione simile a quella che ha portato Lautaro Martinez alla Pinetina. L'investimento sarebbe a medio termine ed andrebbe a rinforzare un reparto che ha perso Romelu Lukaku in estate e che potrebbe perdere anche Alexis Sanchez a gennaio.

Lautaro Martinez ha rinnovato fino al 2026

Ieri, 28 ottobre, è stata una giornata importante per l'Inter che, oltre a rinnovare il contratto di Giuseppe Marotta per altri tre anni, ha rinnovato anche quello di Lautaro Martinez. Il numero 10, che guadagnerà circa 6 milioni di euro all'anno, è il simbolo del nuovo progetto iniziato con Simone Inzaghi.

L'ex Racing ha prolungato fino al 2026 ma è stata soprattutto eliminata la clausola da 111 milioni di euro che permetteva alle squadre interessate di ingaggiarlo in qualsiasi momento. In estate, infatti, sulle sue tracce si sarebbero mossi club come Manchester City, Tottenham, ed Atletico Madrid. Durante la sua avventura con la maglia nerazzurra, ha disputato 144 partite, impreziosite da 54 gol e 21 assist. Ha quindi raggiunto la finale dell'Europa League 2019/20 e vinto, da protagonista con 17 gol, lo scudetto 2020/21. Durante questa estate ha invece siglato già cinque reti contro Sampdoria, Bologna, Sassuolo, Atalanta e Sampdoria.