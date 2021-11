L'Inter si starebbe muovendo sul mercato sia in vista di gennaio che per quanto riguarda la prossima stagione, proprio per cercare di anticipare la concorrenza. Uno degli obiettivi sarà rinforzare gli esterni, visto che Denzel Dumfries non ha convinto a pieno mentre Ivan Perisic è in scadenza di contratto, con le trattative per il rinnovo che sembrano essere ferme in questo momento. Alla luce di ciò, il club meneghino avrebbe messo gli occhi sull'esterno messicano del Porto, Jesus Corona. Occhio anche a Lazio e Torino, in cerca di un attaccante per motivi diversi, con entrambe che sono pronte a sfidarsi per Joao Pedro.

Inter su Jesus Corona

L'Inter avrebbe cominciato a muoversi sul mercato per cercare di rinforzarsi sugli esterni. In uscita, infatti, con ogni probabilità c'è Ivan Perisic, in scadenza di contratto. Le trattative sono in una fase di stallo e stentano a decollare visto che l'esterno croato, non più giovanissimo essendo un classe 1989, vorrebbe chiudere la carriera in Inghilterra e in Germania.

I nerazzurri vorrebbero un calciatore che abbia caratteristiche simili, rapido e bravo nel dribbling e con ottime doti fisiche. Per questo motivo avrebbe messo nel mirino l'esterno messicano del Porto, Jesus Corona. Quest'ultimo ha caratteristiche diverse, dato che gioca in genere come esterno offensivo, ma potrebbe fare lo stesso percorso di Perisic, essendo partito anche il croato come esterno offensivo per poi adattarsi dallo scorso anno nel ruolo di tutta fascia.

Il classe 1993 in campionato non sta trovando moltissimo spazio, avendo giocato soltanto cinque partite in campionato, senza timbrare mai il cartellino, con un assist all'attivo. Corona è in scadenza di contratto e Ausilio e Marotta, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbero già avviato per soffiarlo alla concorrenza. Un colpo a parametro zero che arricchirebbe la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e darebbe maggiori soluzioni tattiche a Simone Inzaghi.

Lazio e Torino su Joao Pedro

Oltre all'Inter, anche Lazio e Torino si stanno muovendo sul mercato, già per gennaio. Entrambe sono a caccia di un rinforzo in attacco e avrebbero avviato i contatti con il Cagliari per Joao Pedro già per gennaio.

I biancocelesti cercano un giocatore che possa alternarsi a Ciro Immobile, visto che Muriqi non convince.

Proprio quest'ultimo potrebbe essere inserito nell'affare per abbassare l'esborso economico, dato che il Cagliari chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2023.

Stessa cosa è pronta a fare il Torino, che potrebbe inserire Daniele Baselli nell'affare, oltre a un conguaglio economico in caso di cessione di Andrea Belotti. I granata potrebbero mettere sul piatto il ricavato della cessione del Gallo, tra gli 8 e i 10 milioni, più Baselli. In caso contrario l'assalto sarebbe rimandato alla prossima estate qualora il Cagliari dovesse decidere di respingere ogni proposta per gennaio.