Lunedì 15 novembre alle ore 20:45 ci sarà Irlanda del Nord-Italia, gara valida per il 7° turno del Girone C per le Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. I padroni di casa, nel corso dell'ultima giornata, hanno strappato una vittoria di misura tra le mura amiche contro la Lituania col risultato di 1-0, grazie all'autogoal di Satkus nella prima frazione. Gli Azzurri, invece, hanno pareggiato per 1-1 (Widmer all'11' per gli elvetici e Di Lorenzo al 36' per la Nazionale di Mancini) allo Stadio Olimpico di Roma.

Statistiche: gli ultimi tre incontri tra Irlanda del nord e Italia vedono gli Azzurri in netto vantaggio grazie alle due vittorie ottenute, mentre un incontro è terminato a reti inviolate.

Nella totalità delle gare, inoltre, l'Esercito bianco-verde non è mai andato a segno.

Irlanda del nord, Magennis e Washington per il tandem offensivo

Ian Baraclough e la sua Irlanda del Nord non hanno più alcuna chance di qualificarsi per i Mondiali di Qatar 2022, considerata la terza posizione con 8 punti guadagnati e -7 lunghezze da Italia e Svizzera, entrambe rispettivamente in prima e seconda posizione a 14 punti. Per tentare di fare bella figura coi Campioni d'Europa in carica, il tecnico potrebbe schierare il 3-5-2, con Peacock-Farrell a difesa dei pali. Terzetto che potrebbe essere composto, almeno inizialmente, da McNair, Cathcart ed Evans. Cerniera di centrocampo che, invece, dovrebbe avere come interpreti iniziali McCann che ricoprirà il ruolo di ala destra e Ferguson che si piazzerà sul fronte opposto, mentre il capitano Davis assieme a Dallas e Saville faranno da filtro in mezzo.

Gli attaccanti titolari, infine, pare possano essere Josh Magennis e Conor Washington.

Italia, 4-3-3 per Mancini

Mister Mancini e la sua Italia, per strappare il pass diretto per i Mondiali di Qatar 2022, dovranno mantenere una differenza reti almeno di +1 sulla Svizzera. Gli azzurri, al momento, hanno segnato 13 reti e subite 2 mentre gli elvetici sono andati in goal 11 volte incassando 2 reti, ma la Svizzera ha il vantaggio di aver segnato in trasferta nello scontro diretto con l'Italia che, a pari differenza reti, gli permetterebbe di vincere il Girone C.

Per battere l'Irlanda del nord, l'allenatore azzurro potrebbe scegliere ancora una volta il 4-3-3, con G. Donnarumma come estremo difensore. La linea difensiva, invece, potrebbe essere formata da Di Lorenzo e E. Palmieri come terzini, mentre la coppia Bonucci-Acerbi dovrebbe posizionarsi in mezzo al reparto. A Barella, Jorginho e Locatelli, inoltre, saranno presumibilmente affidate le chiavi del centrocampo.

Il tridente offensivo, infine, potrebbe essere composto da Chiesa e Berardi ai lati di uno tra Insigne e Belotti, col giocatore partenopeo classe '91 che pare leggermente favorito per una maglia.

Le probabili formazioni di Irlanda del nord-Italia:

Irlanda del nord (3-5-2): Peacock-Farrell, J. Evans, McNair, Cathcart, Dallas, McCann, Davis, Saville, Ferguson, Washington, Magennis. Allenatore: Baraclough.

Italia (4-3-3): G. Donnarumma, Di Lorenzo, Acerbi, Bonucci, E. Palmieri, Barella, Locatelli, Jorginho, Chiesa, Insigne (Belotti), Berardi. Allenatore: Mancini.