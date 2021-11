La Juventus potrebbe essere una delle società giù attive sul mercato a gennaio. La società non sarebbe soddisfatta delle prestazioni di alcuni giocatori della rosa bianconera, in particolare Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski. Il centrocampista francese potrebbe trasferirsi al Newcastle, la sua cessione potrebbe garantire circa 15 milioni di euro. Per il gallese invece si parla di possibile rescissione consensuale, per lo svedese invece potrebbe esserci un futuro professionale nel calcio inglese: il Tottenham sarebbe interessato al giocatore.

Le ultime indiscrezioni di mercato però parlano della possibilità di un approdo di Kulusevski al Manchester City. La Juventus infatti sarebbe pronta a offrirlo alla società inglese per arrivare a Ryan Mahrez, considerata una riserva nel City in questo inizio di stagione. La valutazione del nazionale algerino però è importante, intorno ai 50 milioni di euro. Questo significa che la società bianconera - in caso di definizione dello scambio di mercato fra i due giocatori - dovrebbe aggiungere intorno ai 20 milioni di euro.

Possibile scambio di mercato fra Kulusevski e Mahrez

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire Kulusevski per Mahrez. Uno scambio di mercato che però non si definirebbe alla pari, considerando la differente valutazione di mercato dei due cartellini.

L'algerino in questo inizio di stagione non è considerato un titolare nel Manchester City e potrebbe valutare una cessione a gennaio. Nell'eventualità dovesse concretizzarsi lo scambio, la Juventus non avrebbe a disposizione Mahrez per almeno il mese di gennaio perché impegnato nella Coppa d'Africa.

Anche per questo motivo tale indiscrezione di mercato non trova particolari conferme fra i giornali sportivi italiani.

Inoltre bisogna considerare l'ingaggio che attualmente percepisce Mahrez, ossia circa 6,5 milioni di euro a stagione. In un momento storico difficile dal punto di vista economico, la Juventus potrebbe infatti evitare di investire un ingaggio importante per un giocatore che il prossimo anno compirà 31 anni.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è intanto al lavoro per rinforzare centrocampo e settore avanzato già a gennaio. Si parla di un interesse concreto per Axel Witsel, le alternative sono Denis Zakaria o il rientro anticipato dal prestito al Genoa di Nicolò Rovella.

Come punta piace Dusan Vlahovic della Fiorentina, l'alternativa potrebbe essere il giocatore del River Plate Julian Alvarez, protagonista di una stagione importante e valutato circa 20 milioni di euro.