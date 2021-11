La Juventus dopo le due sconfitte contro il Sassuolo e il Verona ritrova un'importante vittoria in Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. Una squadra bianconera che ha giocato un calcio offensivo, merito anche di una formazione composta da giocatori bravi negli inserimenti. Basti pensare che l'unico mediano titolare è stato Locatelli, supportato a centrocampo da McKennie, Bernardeschi e Chiesa. Il nazionale italiano è stato probabilmente il migliore in campo insieme a Paulo Dybala. Ottima la prestazione anche di de Ligt, che ha dimostrato di essere un difensore affidabile.

Proprio il nazionale italiano e quello olandese nelle ultime ore sono stati avvicinati al Tottenham come possibili rinforzi per la prossima stagione. A volere il loro acquisto sarebbe il nuovo tecnico della società inglese Antonio Conte. L'ex Inter e Juventus è stato ufficializzato dal Tottenham come sostituto di Nuno Espirito Santo, esonerato di recente dopo la sconfitta per 0-3 contro il Manchester United. Conte dovrebbe andare a guadagnare circa 15 milioni di euro più i bonus, dunque il compenso totale dovrebbe superare i 20 milioni di euro.

Il tecnico Conte avrebbe chiesto al Tottenham di acquistare de Ligt e Chiesa

Il Tottenham nei prossimi mesi potrebbe fare un mercato importante dopo l'arrivo di Antonio Conte.

Il tecnico pugliese avrebbe chiesto determinati acquisti per rinforzare una rosa che ha bisogno di qualità in tutti i settori. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, il tecnico pugliese avrebbe chiesto alla sua nuova società gli acquisti di Matthijs de Ligt e Federico Chiesa. Difficile però pensare che la Juventus decida di cederli, inoltre la loro valutazione di mercato è importante.

Per averli entrambi ci vorrebbero circa 200 milioni di euro. Se la Juventus decidesse di lasciarli partire, non mancherebbero altre società interessate. Si è parlato ad esempio di un interesse concreto di Chelsea, Manchester City e Real Madrid per de Ligt. Per quanto riguarda invece Chiesa, oltre al Chelsea, anche il Manchester United potrebbe presentare un'offerta per il suo cartellino.

Il mercato della Juventus

La Juventus già a gennaio potrebbe decidere di rinforzare la rosa investendo soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Se si dovesse concretizzare una cessione importante, la società bianconera potrebbe acquistare un mediano di esperienza. Si parla di Axel Witsel anche se si potrebbe anticipare l'arrivo di Rovella, che sarà un giocatore della Juventus dalla prossima stagione. Per il settore avanzato potrebbe arrivare la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.