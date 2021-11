La Juventus, nei prossimi mesi, potrebbe rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Si parla molto di un possibile rinforzo a centrocampo, ma anche del possibile arrivo di una punta di qualità. D'altronde, in 11 partite di campionato la Juventus ha segnato appena 15 gol, troppi pochi in considerazione del fatto che dovrebbe lottare per i primi posti in classifica. Non è un caso, infatti, che attualmente sia a metà classifica, a -16 dal Milan e il Napoli prime. Per la mediana, si parla del possibile acquisto di Witsel o eventualmente dell'arrivo anticipato di Rovella già a gennaio.

Per il settore avanzato, il preferito sembra essere Vlahovic, che però potrebbe essere l'acquisto principale del prossimo Calciomercato estivo. Per gennaio, invece, il rinforzo potrebbe arrivare dal Real Madrid. Secondo il noto giornalista sportivo spagnolo Eduardo Inda, la Juventus starebbe valutando la possibilità di acquistare Eden Hazard, che da quando è arrivato nella società spagnola è stato condizionato da diversi infortuni muscolari. Il belga potrebbe quindi rilanciarsi alla Juventus.

'La Juventus vuole Eden Hazard'

"La Juventus vuole un giocatore del Real Madrid fino a fine stagione, un giocatore più infortunato che a disposizione del tecnico Carlo Ancelotti". Queste le dichiarazioni di Eduardo Inda riferite al possibile arrivo alla Juventus del centrocampista offensivo Eden Hazard.

Il belga è stato uno degli acquisti principali del Real Madrid nell'estate 2019, proveniente dal Chelsea. In Spagna, però, non è riuscito a dimostrare tutto il suo valore e le qualità tecniche mostrate in Inghilterra, condizionato anche da diversi infortuni muscolari. Il belga potrebbe quindi rilanciarsi in un'altra società importante, che potrebbe essere la Juventus.

Secondo Inda, i bianconeri lo vorrebbero in prestito, anche perché dovrebbero pagargli un ingaggio pesante. Il belga, infatti, guadagna 15 milioni di euro netti a stagione. Questo significa che costerebbe alla società biancomera circa 7,5 milioni di euro di stipendio, che però sarebbero attutiti dal Decreto Crescita. Tale disposizione governativa garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti dai campionati esteri.

Hazard sarebbe un acquisto gradito anche ad Allegri, che potrebbe quindi schierare un tridente offensivo formato da Hazard, Dybala e Chiesa.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare Hazard solo se il Real Madrid decidesse di cederlo in prestito fino a fine stagione. Anche perché, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società bianconera potrebbe investire la prossima stagione per il ruolo di punta su Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina alla fine della prossima stagione.