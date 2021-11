La Juventus contro lo Zenit San Pietroburgo ha disputato probabilmente la miglior prestazione stagionale. Il 4 a 2 in Champions League ha messo in evidenza un gioco offensivo, con un centrocampo formato da Locatelli e McKennie. L'americano sembra diventato un punto di riferimento per Massimiliano Allegri, che lo ha preferito a Bentancur e Rabiot. Anche contro la Fiorentina dovremmo vedere lo stesso centrocampo schierato contro lo Zenit San Pietroburgo, con Cuadrado che potrebbe sostituire Bernardeschi sulla fascia destra. La promozione di McKennie a titolare potrebbe portare a cessioni pesanti durante il mercato di gennaio.

Si parla molto della possibile partenza di Aaron Ramsey, che in due stagioni e mezza di Juventus ha raccolto poco minutaggio a causa di diversi infortuni muscolari.

Il centrocampista gallese potrebbe trasferirsi al Newcastle, che non avrebbe problemi a garantirgli l'ingaggio di circa 7 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna alla società bianconera. Oltre al gallese però potrebbe partire anche Adrien Rabiot, per il quale si parla di un interesse concreto di alcune società inglesi. Cessioni che potrebbero garantire non solo una plusvalenza finanziaria importante ma anche un alleggerimento del monte ingaggi.

La Juve potrebbe cedere Rabiot e Ramsey a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere Adrien Rabiot e Aaron Ramsey durante il mercato di gennaio.

Entrambi arrivati a parametro zero nell'estate 2019, non hanno inciso come ci si aspettava soprattutto considerando l'ingaggio pesante che guadagnano. Entrambi infatti hanno uno stipendio da circa 7 milioni di euro a stagione. Una loro partenza permetterebbe alla società bianconera di alleggerire il monte ingaggi in maniera decisa e allo stesso di raccogliere una somma da investire soprattutto a centrocampo.

Si parla infatti del possibile arrivo di un mediano bravo a garantire equilibrio.

Il mercato della Juventus

Il preferito per prezzo e esperienza sembra essere Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione. Si è parlato anche di un arrivo anticipato di Rovella, il cui cartellino è di proprietà della Juventus ma che è in prestito al Genoa fino a fine stagione.

La squadra ligure ha iniziato la stagione non nella maniera ideale ma Rovella sta dimostrando di essere un giocatore importante nonostante la giovane età. Potrebbe arrivare un rinforzo anche nel settore avanzato. Si parla di un interesse concreto per Alexandre Lacazette, in scadenza di contratto con l'Arsenal a fine stagione. Per questo potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso.