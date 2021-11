La Juventus sarebbe al lavoro per modificare gran parte della rosa. In uscita ci sarebbero sia Aaron Ramsey che Adrien Rabiot. Per il gallese dovrebbe trattarsi di una rescissione consensuale (il contratto da 12 milioni di euro lordi peserà sulle casse della squadra fino al 2023) e la prossima destinazione potrebbe essere il Newcastle del nuovo fondo Pif. Il centrocampista francese, invece, non avrebbe convinto Massimiliano Allegri, che vorrebbe un calciatore con altre caratteristiche per il reparto. Gli addii dei due centrocampisti sarebbero fondamentali per il club presieduto dagli Agnelli perché risparmierebbe circa 25 milioni di euro.

Il nuovo profilo per il centrocampo potrebbe essere Denis Zakaria, 24enne svizzero del Borussia Monchengladbach. Il calciatore ha il contratto in scadenza e sarebbe un ottimo affare per la squadra bianconera, che dovrà battere anche la concorrenza di alcune squadre della Premier League soprattutto della Roma. La valutazione attuale del cartellino sarebbe di circa 30 milioni di euro.

Juventus: Marcos Alonso ed il sogno Angelino

I dirigenti torinesi sarebbero molto interessati a rinforzare la corsia mancina perché Alex Sandro non può garantire di giocare tutte le partite, mentre Luca Pellegrini non sta vivendo un ottimo momento calcistico. Sarebbe stato dunque aperto l'elenco delle possibili occasioni.

Affascina l'ex Inter, Alex Telles, che non sta trovando molto spazio nel Manchester United, dove è chiuso da Shaw. Il suo contratto scade nel 2024 ed ha una valutazione di circa 25 milioni di euro.

Piacerebbe anche l'ex Fiorentina, Marcos Alonso, ora al Chelsea che avrebbe una valutazione di circa 10 milioni di euro ed un contratto che terminerà nel 2023.

Il ragazzo sarebbe stato anche nel mirino di Antonio Conte quando era l'allenatore dell'Inter e potrebbe essere un usato garantito perché già conosce il campionato italiano. Un'altra idea di Cherubini si chiamerebbe anche Nicolas Tagliafico, accostato anche ai nerazzurri, che non ha una valutazione proibitiva perché l'Ajax lo valuterebbe circa 10 milioni di euro.

Il sogno vero e proprio sarebbe Angelino del Lipsia. L'ex Manchester City, però, non rappresenta un'operazione fattibile a gennaio perché ha il contratto in scadenza nel 2025 e sopratutto una valutazione di circa 40 milioni di euro. La trattativa sarebbe molto complessa e la squadra tedesca non intende effettuare sconti. Soltanto una cessione illustre potrebbe garantire il bottino necessario per tentare l'assalto all'esterno sinistro. La Juventus starebbe valutando anche il possibile addio di Dejan Kulusevsku per 40 milioni di euro.