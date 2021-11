Uno dei reparti che l'Inter proverà a rinforzare nelle prossime sessione di Calciomercato, più presumibilmente la prossima estate, è quello della fascia sinistra. A fine stagione, infatti, andrà in scadenza di contratto Ivan Perisic, che avrebbe deciso di non rinnovare per chiudere la carriera in Germania. Per questo motivo la società nerazzurra si sta guardando intorno e proverà a prendere un top player in quel ruolo proprio per non abbassare il livello e, anzi, provare a rilanciare le proprie ambizioni sia in Italia che in Europa. In questo senso, il grande sogno di Ausilio e Marotta risponde al nome di Robin Gosens, esterno mancino dell'Atalanta che spesso arriva in doppia cifra sia per quanto riguarda i gol che gli assist.

Inter su Gosens

L'Inter è in cerca di un rinforzo di spessore sulla fascia sinistra e per questo motivo, stando a quanto riportato da Tuttosport, avrebbe messo gli occhi su Robin Gosens in vista della prossima stagione. L'esterno tedesco quest'anno ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori per due mesi e dovrebbe tornare in campo tra un paio di settimane. Il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe costringere l'Atalanta a privarsene la prossima estate per non rischiare di perderlo a parametro zero l'anno dopo.

Il classe 1994 sarebbe perfetto per il 3-5-2 di Simone Inzaghi e per sostituire Ivan Perisic, in scadenza di contratto a giugno. Anzi, il tedesco porterebbe in dote un potenziale finalizzativo superiore all'esterno croato visto che l'anno scorso ha chiuso il campionato con undici reti, mentre l'anno prima con nove gol, a dimostrazione di come possa fare la differenza anche sotto rete.

I buoni rapporti tra le due società potrebbero facilitare la buona riuscita dell'affare, anche se per ora non si è ancora entrati nel vivo della trattativa.

La possibile proposta

Inter e Atalanta potrebbero sedersi al tavolo delle trattative nei prossimi mesi visto che il club meneghino deve bruciare la concorrenza, che non manca per un top player del ruolo come Robin Gosens.

Molto dipenderà anche dalla disponibilità economica che avrà la società nerazzurra, visto che l'esterno tedesco è valutato almeno 30 milioni di euro, nonostante sia ad un anno dalla scadenza. Ausilio e Marotta, però, proveranno ad abbassare l'esborso economico con l'inserimento di almeno una contropartita tecnica come potrebbe essere Andrea Pinamonti, attualmente in prestito all'Empoli, o Roberto Gagliardini, valutati entrambi tra gli 8 e i 10 milioni di euro. In questo modo verrebbero realizzate anche due plusvalenze importanti in ottica bilancio.