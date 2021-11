La Juventus potrebbe tentare l'affondo per assicurarsi le prestazioni di Dusan Vlahovic. Il bomber della Fiorentina avrebbe fatto intendere di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe lasciare la Toscana al termine della stagione, in quanto il club viola non vorrebbe perderlo a parametro zero alla fine del campionato successivo. Il club bianconero potrebbe cedere due calciatori per "fare cassa" e poter arrivare al centravanti.

In primis potrebbe salutare lo statunitense Weston McKennie, che avrebbe dei club interessati in Premier League e in Bundesliga.

Il suo valore sarebbe di circa 30 milioni di euro. Va precisato che nelle ultime partite i suoi inserimenti si sono rivelati fondamentali per la causa bianconera, avendo segnato le ultime due reti dei bianconeri in campionato, ma comunque di fronte a un'offerta importante potrebbe lasciare Torino.

In uscita ci sarebbe anche Aaron Ramsey, il cui stipendio da quasi 8 milioni di euro, ritenuto piuttosto oneroso, rappresenterebbe un limite anche per le società interessate. Il gallese sarebbe comunque seguito da West Ham e Aston Villa.

Juventus: potrebbe esserci uno scambio Kulusevski-Luis Alberto con la Lazio

In uscita dovrebbe esserci anche Dejan Kulusevski: lo svedese potrebbe essere ceduto alla Lazio in cambio di Luis Alberto.

Il centrocampista non starebbe vivendo un ottimo momento con Maurizio Sarri, che spesso lo relega in panchina. Per questo potrebbe lasciare Formello già a gennaio. La sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro, la stessa dell'ex Parma. Kulusevski sarebbe molto gradito al tecnico toscano, che quasi due anni fa dette il placet per il tesseramento del ragazzo da parte dellla Juventus, anche se poi non ebbe la possibilità di allenarlo in prima persona, in quanto venne esonerato nell'agosto 2020.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'ex giocatore del Parma, nel modulo della Lazio, si incastrerebbe alla perfezione perché potrebbe agire sia da mezzala che da esterno destro. Luis Alberto, invece, sarebbe il giusto rinforzo per il centrocampo della Juventus, un reparto che, oramai da qualche anno, rappresenta il vero tallone d'Achille della squadra. L'ex Siviglia sarebbe in grado di giocare da mezzala in un 4-3-3 ma anche da trequartista in un 4-2-3-1. Allegri avrebbe bisogno di calciatori di qualità perché la squadra, soprattutto quando manca Paulo Dybala, dimostra serie difficoltà nel fornire il reparto offensivo.