La Juventus, in questo inizio di stagione, sta avendo diverse difficoltà nell'impostazione di gioco, ma anche dal punto di vista realizzativo, questo dovuto alla mancanza di centrocampisti in grado di verticalizzare ma anche per la poca incisività per i giocatori del settore avanzato. 11 gol in 15 partite in campionato ne sono la dimostrazione. Fra le principali delusioni dell'ultima stagione e mezza spicca sicuramente il centrocampista Dejan Kulusevski. Acquistato per circa 43 milioni di euro a gennaio 2020 dall'Atalanta, è rimasto in prestito fino a giugno al Parma per poi trasferirsi in bianconero.

Nella stagione con Pirlo non ha inciso come ci si aspettava, lo stesso si sta succedendo con in questo inizio stagione con Allegri. Per questo, non è da scartare la possibilità venga ceduto a gennaio. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Per lo svedese si parla di un interesse concreto di alcune società inglesi, che potrebbero garantire facilmente la somma richiesta dalla società bianconera.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, però, la Juventus potrebbe effettuare uno scambio di mercato che porterebbe Dejan Kulusevski alla Lazio e Luis Alberto a Torino.

Possibile scambio di mercato fra Kulusevski e Luis Alberto

Juventus e Lazio, a gennaio, potrebbero effettuare uno scambio di mercato.

La società bianconera potrebbe cedere Dejan Kulusevski ai laziali in uno scambio di mercato che porterebbe Luis Alberto a Torino. Lo svedese sarebbe molto utile a Maurizio Sarri, che avrebbe un giocatore in grado di giocare nel tridente offensivo, dando cos' un'alternativa importante a Pedro e Felipe Anderson. Il tecnico toscano lascerebbe partire Luis Alberto, che non è considerato un titolare in quanto Sarri vuole un giocatore di quantità come mezzala.

Non è un caso che stia schierando come formazione titolare Basic, Lucas e Milinkovic Savic. Lo spagnolo in estate è stato vicino all'addio alla Lazio, ma alla fine non è arrivata nessuna società in grado di offrire i più di 40 milioni di euro richiesti per il suo cartellino. Si potrebbe definirsi quindi uno scambio alla pari fra le due società, con la Juventus che avrebbe la mezzala di qualità che andrebbe a migliorare l'impostazione di gioco e la verticalizzazione per il settore avanzato.

Il mercato della Juventus

La Juventus, a gennaio, potrebbe inoltre concretizzare la cessione di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese anche in questo inizio di stagione non sta giocando molto, anche a causa di alcuni infortuni muscolari. Nonostante questo, si parla di un interesse concreto del Newcastle, che sarebbe pronto a garantirgli l'ingaggio da 7 milioni di euro che attualmente guadagna nella Juventus.