Puntellare l'organico a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli. È questa l'intenzione del Milan che sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare la rosa per la prossima stagione ed essere così competitivi in Europa e consolidare la posizione in Italia.

La dirigenza rossonera con a capo Maldini e Massara sta lavorando sul fronte trequartista, per regalare a mister Pioli una pedina di valore e qualità. Oltre a Faivre del Brest, trattato già nella scorsa sessione estiva di Calciomercato, il Diavolo sta valutando la candidatura di Marco Asensio, talentuoso trequartista del Real Madrid che sta avendo poco spazio nel nuovo progetto di Carlo Ancelotti, in quanto chiuso dall'esplosione dei due talenti brasiliani Vinicius Junior e Rodrygo, ormai titolari nello scacchiere dei blancos.

Visti anche gli ottimi rapporti tra le due società e gli ultimi affari che si sono concretizzati nelle ultime annate come il prestito biennale di Brahim Diaz, i rossoneri potrebbero chiedere il calciatore spagnolo in prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro, cifra che si è notevolmente abbassata rispetto alle precedenti stagioni, dove il talento della Casa Blanca aveva raggiunto una continuità di rendimento sotto la gestione targata Zidane.

La società milanista deve però guardarsi le spalle anche da altri club come Liverpool e Juventus, che stanno monitorando la situazione.

Milan, Kessie nel mirino del Tottenham

La dirigenza del Diavolo oltre a possibili acquisti nella prossima stagione, sta lavorando sul fronte rinnovi per blindare i calciatori di maggior rilievo e continuare il progetto targato Pioli.

Snodo cruciale per la stagione rossonera è legato al rinnovo di Frank Kessie, che stenta ad arrivare. Il ''Presidente'' non ha ancora accettato l'offerta da 5 milioni da parte del Milan e potrebbe lasciare in estate. Il calciatore ivoriano è infatti nel mirino dei top club europei come: Paris Saint Germain, Real Madrid, Barcellona e ora anche del Tottenham, che con l'arrivo del neo tecnico Antonio Conte sembrerebbe piombato sul mediano rossonero.

Gli Spurs sono pronti ad accontentare l'ex tecnico di Inter e Juventus sul mercato, e sarebbero pronti ad offrire un contratto da 8 milioni al centrocampista ivoriano, che diventerebbe il faro della mediana di Conte.

La dirigenza milanista vuole comprendere la volontà di Kessie, prima di cercare il possibile sostituto. Tra i vari nomi sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe il nome di Boubacar Kamara, talentuoso centrocampista del Marsiglia che si sta ritagliando uno spazio importante nella gestione targata Sampaoli.

Milan-Inter, l'ora del derby: Pioli si affida a Ibra

Oltre alle vicende di calciomercato, i rossoneri stanno lavorando sul campo e preparano il derby contro l'Inter di Simone Inzaghi, reduce da due vittorie consecutive contro Udinese e Sheriff in Champions League.

Per quanto concerne la probabile formazioni, Pioli dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1 con solo due dubbi da sciogliere: Tatarusanu in porta; difesa a quattro formata da Calabria, Kjaer, Tomori e Kalulu (in vantaggio su Ballò Toure). A centrocampo, spazio al tandem Kessie-Tonali, mentre in attacco dopo la panchina in Champions, torna dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic, sostenuto dal trio di mezze punte formato da Saelemaekers, Leao e Brahim Diaz, in vantaggio nel ballottaggio con Rade Krunic.

L'Inter di Simone Inzaghi dovrebbe confermare il suo 3-5-2 con il tandem offensivo formato da Dzeko e Lautaro Martinez. Un solo dubbio di formazione per il tecnico nerazzurro che riguarda il ballottaggio tra Vidal e Calhanoglu, con il cileno in vantaggio dopo la convincente prova in Champions.