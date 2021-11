La Juventus dopo l'addio di Cristiano Ronaldo sta avendo non poche difficoltà dal punto di vista realizzativo. La società bianconera infatti in campionato ha realizzato appena 15 gol in 11 partite, segnale evidente di come servano un giocatore nel settore avanzato che sappia costruire azioni da gol e le sappia evidentemente finalizzare. Si parla molto del possibile arrivo di una punta di qualità, il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023.

Proprio come il centrocampista offensivo del Wolverhampton Adama Traoré, che piace molto per la sua bravura nel saltare l'uomo.

Un recente studio effettuato dall'Osservatorio del Cies ha rivelato che il giocatore ha una media di 11,24 dribbling riusciti su 100 minuti di gioco, con una percentuale di 78,9% di riuscita. Statistiche che lo rendono il migliore giocatore al mondo nel dribbling. Lo spagnolo è seguito da diverse stagioni dalla Juventus, il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe agevolare il suo approdo a Torino nei prossimi mesi.

Il centrocampista Traoré possibile rinforzo della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Adama Traoré, centrocampista spagnolo del Wolverhampton. Il giocatore va in scadenza alla fine della prossima stagione e potrebbe quindi arrivare a prezzo vantaggioso.

La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, che però potrebbe diminuire nei prossimi mesi. In questo inizio di stagione non sta incidendo come ci si aspettava, nove presenze in campionato a cui bisogna aggiungere altre due nella Carabao Cup senza però fornire assist decisivi ai suoi compagni e senza realizzare gol.

La società bianconera starebbe pensando a Traoré perché sarebbe un giocatore diverso rispetto ai vari Kulusevski, Bernardeschi e Chiesa. Ricorda molto per caratteristiche tecniche Douglas Costa, che nella sua esperienza professionale in bianconero ha risolto molte partite anche nel secondo tempo grazie alla sua velocità e alla sua capacità di saltare l'uomo.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Traoré potrebbe concretizzarsi se la Juventus dovesse riuscire ad alleggerire la rosa. Ci sono infatti diversi giocatori che non sarebbe considerati importanti per il progetto sportivo bianconero. Fra questi spicca il centrocampista Aaron Ramsey, che ha un contratto in scadenza a giugno 2023. Il gallese guadagna circa 7 milioni di euro a stagione, un ingaggio pesante considerando il contributo dato dal giocatore in queste due stagioni e mezza in bianconero. Per lui si parla di un interesse concreto del Newcastle, che non avrebbe problemi a garantirgli l'ingaggio che attualmente guadagna nella società bianconera.