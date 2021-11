La Juventus nei prossimi mesi dovrà necessariamente rinforzare centrocampo e settore avanzato. Le difficoltà riscontrate in questo inizio di stagione confermano l'assenza di qualità sulla mediana ma anche la mancanza di una punta che possa garantire gol. L'addio di Cristiano Ronaldo nel recente Calciomercato estivo sta pesando molto proprio in termini realizzativi, considerando che il portoghese la scorsa stagione realizzò 30 gol in bianconero. Per questo si parla del possibile arrivo di Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023.

Il centrocampo bianconero invece rimane un altro problema. Nelle ultime stagioni la società ha deciso di investire soprattutto in difesa e nel settore avanzato e non sulla mediana. Per questo ci si aspetta che la prossima stagione possa arrivare un giocatore in grado di migliorare qualità del gioco bianconero.

Il preferito sembra essere Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a fine stagione. Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società inglese. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Pogba preferirebbe ritornare alla Juventus invece di accettare eventuale offerte dal Paris Saint Germain o dal Real Madrid.

Il centrocampista Pogba potrebbe trasferirsi alla Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo la prossima stagione con l'ingaggio di Pogba. Il centrocampista francese arriverebbe a parametro zero, essendo in scadenza di contratto con il Manchester United. Potrebbe essere decisiva la volontà del giocatore nel suo approdo a Torino, anche perché è rimasto molto legato alla Juventus e alla città.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il francese ha già giocato nella Juventus dal 2012 al 2016 diventando uno dei migliori centrocampisti al mondo. Dalla sua cessione al Manchester United la società bianconera ricavò circa 100 milioni di euro. Il calciatore dovrebbe però accettare una diminuzione del suo attuale ingaggio da circa 16 milioni di euro a stagione e potrebbe accettare un contratto sulla base di tre anni.

Il mercato della Juventus

Alla Juventus Paul Pogba ritroverebbe alcuni dei suoi ex compagni in bianconero dal 2012 al 2016 (Bonucci, Chiellini, Dybala, Cuadrado e Morata) oltre al tecnico che lo ha valorizzato, ovvero Massimiliano Allegri. La Juventus nei prossimi mesi avrà un altro importante rinforzo per il centrocampo. Si tratta di Nicolò Rovella, il cui cartellino è già di proprietà della società bianconera ma è in prestito fino a fine stagione al Genoa. La Juventus vorrebbe anticipare il suo arrivo a Torino già a gennaio.