La Juventus ottiene un pareggio importante contro l'Inter soprattutto per il modo in cui è arrivato. Passata in svantaggio nel primo tempo per il gol di Dzeko, i bianconeri nel secondo tempo hanno schierato Dybala, Arthur Melo e Chiesa per cercare di recuperare il match. Negli ultimi minuti del match è arrivato il fallo di rigore da parte di Dumfries su Alex Sandro sanzionato dall'arbitro Mariani, con l'argentino che ha segnato portando la partita sul 1 a 1. L'ingresso dei tre giocatori ha evidentemente portato qualità nella Juventus. Il nazionale italiano ha creato non pochi problemi a Darmian sulla fascia sinistra, confermandosi giocatore molto importante per la Juventus.

In questi giorni si parla molto del centrocampista bianconero anche in tema mercato. Si parla infatti di un interesse concreto di diverse società inglesi, su tutte il Manchester United e Manchester City.

Ci sarebbe però anche il Chelsea sul giocatore, a tal punto che potrebbe presentare un'offerta clamorosa per il cartellino di Federico Chiesa. Potrebbe infatti utilizzare una somma cash importante più aggiungerci il cartellino di un giocatore gradito dalla Juventus.

Possibile offerta da 53 milioni di euro più il cartellino di Pulisic per arrivare a Chiesa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Chelsea potrebbe presentare un'offerta per Federico Chiesa. Si parla di una somma cash da circa 53 milioni di euro più il cartellino del centrocampista americano Christian Pulisic, valutato circa 60 milioni di euro.

Un'offerta totale di 113 milioni di euro che potrebbe convincere la Juventus a lasciar partire il nazionale italiano. Secondo alcuni addetti ai lavori il tecnico Massimiliano Allegri sta avendo difficoltà a valorizzare nella maniera ideale Chiesa. Non è un caso che il tecnico toscano lo faccia partire anche dalla panchina in alcune partite.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato che parlano di una possibile cessione di Chiesa al Chelsea non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani. Il nazionale italiano sarebbe considerato il presente e il futuro della Juventus insieme ai vari Dybala e Locatelli. La società bianconera è al lavoro sul mercato per rinforzare centrocampo e settore avanzato nei prossimi mesi.

La principale esigenza è investire in qualità sulla mediana. Il preferito sembra essere Aurelien Tchouameni, riferimento del Monaco e parte integrante della nazionale francese. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Per quanto riguarda il settore avanzato la Juventus potrebbe acquistare la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto a giugno 2023.