La Juventus nella sessione di mercato di gennaio proverà in qualche modo a rinforzare la sua rosa. I bianconeri proveranno anche a cedere qualche giocatore che per svariati motivi non sta rendendo al meglio. Del mercato della Juventus ne ha parlato anche Enzo Bucchioni nel suo editoriale su Tuttomercatoweb: "Allegri avrebbe avuto rassicurazioni direttamente dalla proprietà e presidenza che la Juve sarà ritoccata". Il giornalista ha poi spiegato che la Juventus mettere a segno probabilmente tre colpi: "In generale si pensa a un rinforzo per reparto, forse due per il centrocampo".

Dunque, per i bianconeri potrebbe essere un mercato di gennaio molto frizzante anche dal punto di vista delle uscite.

Kulusevski in uscita

La Juventus per fare mercato in entrata dovrà necessariamente mettere a segno qualche cessione. Infatti, i bianconeri avrebbero già individuato i calciatori che potrebbero lasciare Torino e tra questi ci sarebbe Dejan Kulusevski. Lo svedese di fronte ad un'offerta congrua potrebbe partire. Del futuro di Kulusevski ne ha parlato anche Bucchioni: "Si farà il mercato in uscita (Kulusevski è in partenza)". Sullo svedese, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, avrebbe messo gli occhi l'Arsenal. Adesso non resta che attendere di capire se i Gunners si faranno avanti concretamente per avere Dejan Kulusevski oppure no.

Per quanto riguarda le entrate Bucchioni ha indicato anche alcuni nomi che sarebbero già sul taccuino di Cherubini e si tratterebbero di Witsel, Tchouaméni, Kamara e Paredes. Il belga sarebbe un'idea da diverso tempo di Allegri, come ha rivelato lo stesso Bucchioni: "Witsel. È un vecchio pallino dell’allenatore". Mentre per quanto riguarda Tchouaméni si tratterebbe di un investimento più importante.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La Juventus per avere il giocatore del Monaco dovrebbe investire una cifra molto importante. Chiaramente, oltre, alle entrate a centrocampo potrebbero esserci delle uscite e il nome più chiacchierato è quello di Ramsey. Del futuro del gallese ne ha parlato anche Bucchioni: "Si cercherà di convincerlo a gennaio e in Premier gli estimatori non mancano".

La Juventus punterebbe anche Vlahovic

Uno dei nomi che in questi giorni è stato accostato alla Juventus è quello di Dusan Vlahovic. Ma sembra difficile che la Fiorentina possa cedere il suo attaccante alla Juventus. Il club bianconero, però, sarebbe molto interessato e chissà che non riesca a vincere le resistenze del club viola. Della questione Vlahovic ne ha parlato anche Bucchioni: "Piace Vlahovic, secondo rumor di mercato ci sarebbe già da tempo un accordo con il giocatore". Dunque, adesso non resta che attendere di capire quali saranno le mosse di mercato dei prossimi mesi della Juventus, ma la sensazione è che qualcosa per rinforzare la squadra verrà fatto.