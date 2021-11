Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, con acquisti di spessore e qualità. È questo l'obiettivo della Juventus che sta lavorando sul fronte mercato, per puntellare l'organico.

In casa bianconera, le priorità sono legate al centrocampista da affiancare a Manuel Locatelli (con Witsel e Rovella nomi caldi per il mese di gennaio), ed all'attaccante che dovrebbe comporre un grande tandem offensivo con Paulo Dybala. Per quanto concerne l'attacco, il ds bianconero Cherubini sta lavorando su più tavoli per non farsi cogliere impreparato ed individuare le migliori opportunità, così da migliorare l'organico ed essere competitivi su tutti i fronti.

Oltre alla candidatura di Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina seguito anche da alcuni top club inglesi come Arsenal e Tottenham, i bianconeri stanno monitorando anche la situazione legata a Christopher Nkunku, attaccante francese che grazie alle ottime prestazioni con il Lipsia, ha attirato su di sé l'interesse dei migliori top club europei.

La richiesta del club tedesco si aggira intorno ai 40 milioni per il classe 97, autore di 11 gol in stagione e che sta dimostrando anche una grande duttilità tattica, visto che può giocare sia come esterno offensivo che come seconda punta.

La Vecchia Signora sta monitorando con grande attenzione la situazione, soprattutto in caso di partenza di Dejan Kulusevki già nel mercato invernale, ma deve fare i conti con l'interesse del Paris Saint Germain di Leonardo, che vuole rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Pochettino, già composto da campioni assoluti come Messi, Neymar, Mbappe e Di Maria.

Juve, sondaggio per Facundo Farias

I bianconeri oltre agli acquisti per il prossimo mercato invernale, stanno lavorando per il futuro e monitorano i migliori talenti del calcio europeo, con l'obiettivo di anticipare la concorrenza degli altri top club.

Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, la società juventina sarebbe sulle tracce di Facundo Farias, talentuoso centrocampista del Colon e dell'Under 20 argentina, che sta facendo parlare di se grazie ad ottime prestazioni e soprattutto un discreto profitto sotto porta, come dimostrano le 8 reti siglate in 35 partite.

Il giovane talento argentino per altezza e qualità viene paragonato al Papu Gomez, giocatore che in Italia (in particolare modo con la maglia dell'Atalanta di Gasperini) ha regalato emozioni e calcio di alta qualità.

I bianconeri stanno monitorando le prestazioni del centrocampista classe 2002: sul talentuoso centrocampista, ci sarebbe l'interesse anche del solito Paris Saint Germain, Manchester City e Fiorentina.