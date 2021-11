La Juventus, in queste ore, sta preparando la gara contro l'Atalanta. Per questa partita, Massimiliano Allegri per questo match farà qualche cambio e in particolare sta valutando qualche novità in difesa e in attacco. In particolare in avanti ci sarà il ritorno di Paulo Dybala che affiancherà Alvaro Morata. Il numero 10 juventino sta meglio e Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha annunciato che l'argentino sarà titolare: "Dybala è in una buona condizione e può partire titolare". Perciò la Juventus ritroverà il suo giocatore migliore e contro l'Atalanta avrà la possibilità di sfruttare la classe di Dybala.

Pellegrini in rampa di lancio

Massimiliano Allegri, nel match contro l'Atalanta, potrebbe fare alcuni cambi e in difesa ci potrebbe essere nuovamente spazio per Luca Pellegrini. Il numero 17 juventino è in rampa di lancio e dopo la bella prestazione fornita contro la Lazio si sarebbe guadagnato la conferma anche contro l'Atalanta. Inoltre, Alex Sandro nel match contro il Chelsea non ha fornito una buona prestazione. Oltre, a Luca Pellegrini, in difesa, ci saranno Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt. Inoltre, la Juventus ha recuperato Giorgio Chiellini che però non ha ancora molti minuti nella gambe e per questo motivo partirà dalla panchina. Mentre per quanto riguarda il centrocampo non dovrebbero esserci molte novità.

Infatti, sulla destra agirà Federico Chiesa, mentre a sinistra dovrebbe esserci Adrien Rabiot. Ma attenzione anche a Federico Bernardeschi che ha smaltito il problema accusato in nazionale. Il numero 20 juventino è appena rientrato e dovrebbe partire dalla panchina ma chissà che non possa essere la carta a sorpresa di Massimiliano Allegri.

In attacco, invece, ci sarà la coppia formata da Alvaro Morata e Paulo Dybala. Dunque, il tecnico della Juventus punterà ancora sul numero 9 juventino mentre Moise Kean e Kaio Jorge partiranno dalla panchina. In ogni caso Allegri scioglierà i dubbi solo a ridosso del match contro l'Atalanta.

De Sciglio ancora out

Per la partita contro l'Atalanta Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Danilo, Mattia De Sciglio e Aaron Ramsey.

Di questi tre giocatori solo il numero 2 juventino è in fase di recupero e tornerà per il match contro la Salernitana. Mentre Danilo lo si rivedrà solo nel 2022. Massimiliano Allegri ha parlato della condizione di Aaron Ramsey: "Ha questo problema al flessore che ha rimediato al rientro dalla Nazionale, non è disponibile". In ogni caso, Aaron Ramsey non è un titolare della Juventus perciò la sua presenza o assenza non sposta più di tanto gli equilibri della rosa.