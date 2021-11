La Juventus dopo la sconfitta contro il Chelsea, per 4-0, in Champions League cade anche in casa in campionato contro l'Atalanta per 0-1. Una rete nel primo tempo di Duvan Zapata regala i tre punti a Gasperini.

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, i tifosi bianconeri avrebbero chiesto le dimissioni del tecnico livornese dopo le prestazioni delle ultime gare. Anche contro i bergamaschi, la prova di Dybala e compagni è stata insufficiente e, attualmente, la squadra è ferma a quota 21 punti. Adesso, anche la lotta per il quarto posto si complica e, ad aggravare la situazione, c'è anche l'infortunio di Federico Chiesa, che dovrebbe essere indisponibile per circa un mese.

Mister Massimiliano Allegri sarebbe stato messo in discussione da vari sostenitori bianconeri che soprattutto sui profili social Twitter e Facebook hanno dato sfogo alle loro sensazioni circa l'operato del tecnico che, dopo due stagioni "sabbatiche", ha fatto rientro a Torino in estate.

Nelle ore precedenti alla partita contro i bergamaschi Allegri era stato profondamente criticato anche da Antonio Cassano durante il programma "BoboTv" andato in onda sul canale Twitch. L'ex fantasista ha dichiarato che la scelta della Juve sarebbe stata sbagliata perché il tecnico toscano è abile come gestore e non come costruttore delle rose. "Lui è bravo nella gestione dei campioni, ma per ricostruire e dare un gioco prendere Allegri è stato l’errore più grande che la Juve potesse fare".

Lo United sarebbe su De Ligt, mentre al Tottenham piacerebbe McKennie

Allo Stadium sarebbero stati presenti anche emissari di Manchester United e Tottenham. Gli Spurs, sotto richiesta di Antonio Conte, sarebbero sulle tracce del centrocampista McKennie, valutato circa 30 milioni di euro e anche dell'attaccante Duvan Zapata dell'Atalanta.

Il tecnico leccese ammira da tempo il centravanti colombiano, che gradirebbe come punta da collocare al fianco di Kane. Il centrocampista americano potrebbe partire per garantire alle casse bianconere una plusvalenza e soprattutto un corposo bottino che andrebbe a finanziare qualche altro acquisto di gennaio. McKennie era stato portato in bianconero proprio da Fabio Paratici (che ora lavora al Tottenham) durante l'estate 2020.

A Torino si sarebbero visti anche osservatori del Manchester United. Il club (che dovrebbe ripartire da Ralf Rangnick dopo l'addio di Solskjaer) avrebbe messo nel mirino le prestazioni di De Ligt. L'olandese è stato in campo dal primo minuto contro l'Atalanta: il centrale classe 1999, che ha il contratto in scadenza nel 2024, avrebbe una valutazione di circa 70 milioni di euro e sarebbe nel mirino dei Red Devils, i quali sarebbero pronti a formare una coppia di altissimo livello con l'ex Real Madrid Raphael Varane.