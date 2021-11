La Juventus, nei prossimi mesi, potrebbe rinforzare con decisione la rosa, considerando le problematiche riscontrate in questo inizio di stagione. Il presidente Andrea Agnelli, però, vorrebbe cercare di italianizzare maggiormente la Juventus, come dimostrano anche gli acquisti recenti di Manuel Locatelli, Moise Kean e Federico Chiesa. Attualmente, i nazionali italiani presenti nella rosa bianconera sono cinque, ovvero Bonucci, Chiellini, Locatelli, Chiesa e Kean. La società bianconera potrebbe aggiungere altri giocatori del commissario tecnico Roberto Mancini già dalla prossima stagione.

Si è parlato, ad esempio, di un interesse concreto per Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto con il Napoli a fine stagione. Il sito Calciomercato.it ha voluto chiedere ai tifosi quale giocatore della nazionale italiana vorrebbero nella Juventus. Il più votato è stato Gianluigi Donnarumma, che era stato vicino al trasferimento alla società bianconera nel recente calciomercato estivo. Approdo non concretizzatosi perché la società bianconera non sarebbe riuscita a cedere Szczesny. Alla fine, il portiere italiano ha deciso di fare un'esperienza professionale al Paris Saint Germain.

I tifosi votano il nazionale italiano come acquisto ideale per la Juve: al primo posto Donnarumma

Il sito calciomercato.it ha lanciato un sondaggio su Twitter in cui ha chiesto ai tifosi quale nazionale italiano potrebbe essere utile ad Allegri.

Il più votato è stato Gianluigi Donnarumma con il 38,8%. Al secondo posto Jorginho con il 35,5% di voti, il centrocampista è stato decisivo non solo nella vittoria dell'Europeo da parte della nazionale italiana ma anche in quella della Champions League da parte del Chelsea. Al terzo posto troviamo Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli con il 14,1% e al quarto Lorenzo Insigne con l'11,8% di voti.

Si tratta di giocatori che potrebbero essere utili ad Allegri, anche se le recenti prestazioni di Szczesny danno importanti garanzie al tecnico toscano. Probabilmente, l'investimento ideale sarebbe quello su Jorginho, considerando le difficoltà nell'impostazione di gioco riscontrate dalla Juventus in questo inizio di stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus, nelle prossime sessioni di calciomercato, potrebbe rinforzare la rosa affidandosi a giocatori non italiani. Si parla infatti di un interesse concreto a gennaio per Axel Witsel del Borussia Dortmund, mentre per il settore avanzato il preferito sembra essere Dusan Vlahovic. Per quanto riguarda invece il mercato di giugno, la società bianconera potrebbe provare ad ingaggiare a parametro zero il centrocampista del Manchester United Paul Pogba.