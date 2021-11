La Juventus è attesa da mesi importanti in tema mercato. La situazione economica della società bianconera non agevola forti investimenti, potrebbero però verificarsi cessioni pesanti, così da trovare il tesoretto necessario a rinforzare la rosa. Le principali esigenze sembrano riguardare il centrocampo e il settore avanzato. Serve infatti un mediano bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione. Considerando gli 11 gol fatti in 15 partite di campionato, dovrebbe arrivare anche una punta di qualità. Si parla molto di Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023.

Il sito Calciomercato.it, però, ha voluto chiedere ai tifosi bianconeri quale potrebbe essere l'acquisto ideale della Juventus per la prossima stagione nel caso si dovessero concretizzare alcune cessioni importanti. Il giocatore più votato è stato Erling Haaland, che lascerà probabilmente il Borussia Dortmund a giugno 2022. La punta norvegese ha una clausola rescissoria presente da 75 milioni di euro ed ha ricevuto il 33% dei voti.

I tifosi hanno votato come acquisto ideale quello di Haaland

Nel sondaggio lanciato sul web che chiedeva ai tifosi della Juventus quale fosse l'acquisto ideale per la prossima stagione, il giocatore più votato è stato Erling Haaland con il 33% dei voti. Al secondo posto è stato votato il centrocampista del Manchester United Paul Pogba con il 28,1% dei voti.

L'ingaggio del francese potrebbe essere più facile da concretizzare, considerando che è in scadenza di contratto a fine stagione. Al terzo posto c'è Vlahovic con il 23,2%, altro giocatore che dovrebbe lasciare la società attuale per una nuova esperienza professionale. Al quarto posto c'è Icardi con il 15,7%. A proposito dell'argentino, la moglie Wanda Nara avrebbe deciso di ritornare a vivere a Milano.

Questo potrebbe portare la punta a lasciare il Paris Saint Germain già a gennaio. L'unica società che in questo momento sembrerebbe poter sostenere l'ingaggio dell'argentino, circa 10 milioni di euro a stagione, è la Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus a gennaio potrebbe rinforzare la rosa a centrocampo e nel settore avanzato, senza però appesantire troppo il bilancio societario.

Per questo si parla del possibile arrivo di Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione. La società bianconera starebbe valutando anche di anticipare l'arrivo di Rovella a Torino: il centrocampista è in prestito al Genoa fino a fine stagione. Come punta, invece, difficile arrivare a Icardi o Vlahovic. Potrebbe arrivare un giocatore a prezzo vantaggioso o in prestito. Si parla di un interesse concreto per il giovane Lucca del Pisa.