In casa Juventus si parla molto di mercato, ma ci sarebbero da sistemare diverse questioni relative ai rinnovi di alcuni giocatori della rosa. Il primo a dover prolungare la sua avventura a Torino è Paulo Dybala, poi toccherà forse a Cuadrado e Bernardeschi. Per ciò che riguarda invece il mercato, per l'attacco si fanno i nomi di Vlahovic e Mauro Icardi, che sarebbero i preferiti da Massimiliano Allegri.

Juventus, si attende il rinnovo di Dybala

La Juventus, come detto, deve pensare alla situazione relativa ai vari rinnovi. La dirigenza bianconera oltre a fare mercato sarà chiamata a gestire le scadenze dei contratti dei suoi giocatori.

Il primo nome sulla lista è quello di Paulo Dybala, anche se ormai sembra tutto già definito: l'attesa fumata bianca per la firma sul contratto è prevista verso i primi di dicembre. L'attaccante argentino andrà a percepire una cifra superiore ai dieci milioni compresi tutti i bonus fino al 2026, diventando così il punto di riferimento per l'attacco. Dopo la partenza di Ronaldo, toccherà a lui prendersi la squadra sulle spalle. Altra trattativa in corso sarebbe quella per Juan Cuadrado, con il colombiano che dovrebbe prolungare la sua avventura a Torino ancora per un altra stagione. Per quanto riguarda Federico Bernardeschi, dato il suo cambio di procuratore da Mino Raiola a Pastorello, non è da escludere un suo addio a fine stagione.

La base da cui ripartire in vista della prossima stagione è solida, sicuri del posto sarebbero: Chiesa, Dybala, Danilo, Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Chiellini McKennie, Locatelli e Alex Sandro. Su di loro si costruirà la nuova Juventus, incerto invece il destino di Kulusevski, Bentancur, Morata, Arthur, Ramsey e Rabiot.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Vlahovic resta l'obiettivo per l'attacco, in alternativa si valuta la pista Icardi

Dopo aver cercato di sistemare tutti i rinnovi, la Juventus dovrà pensare al futuro e occorrerà fare delle grossi operazioni sul mercato. A gennaio non dovrebbero esserci importanti investimenti, molti di essi verranno fatti in estate. Gli obiettivi principali sarebbero due, Witsel e Zakaria, con il secondo favorito sul primo.

Per l'attacco si valutano due piste e una porta a Vlahovic. L'attaccante della Fiorentina ha una valutazione molto alta ma i bianconeri sarebbero disposti fin da subito a sborsare 50 milioni. L'alternativa si chiama Mauro Icardi, per il quale sarebbe stato già fatto un tentativo nell'ultima sessione estiva, anche se il calciatore non pare abbia intenzione di lasciare Parigi.