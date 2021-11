La Juventus da lunedì è in ritiro alla Continassa per cercare di ricompattare la rosa dopo le due sconfitte inattese contro Sassuolo e Verona. La sfida di Champions League ci dirà molto su come sta dal punto di vista fisico e morale la squadra. Evidente, quindi, come il tecnico Massimiliano Allegri si aspetti che i bianconeri riescano a dimostrare la volontà di superare questo momento difficile. Tante le critiche nei confronti dei giocatori, anche se molti tifosi non hanno risparmiato Massimiliano Allegri, considerato uno dei maggiori responsabili delle difficoltà nell'impostazione di gioco della squadra bianconera.

Molti di questi hanno chiesto addirittura l'esonero del tecnico toscano, che però gode della fiducia della società. Basti pensare al contratto sottoscritto a giugno da circa 7 milioni di euro a stagione, più bonus, fino a giugno 2025. In un recente sondaggio lanciato tramite il canale Telegram dal sito Calciomercato.it, è stato chiesto quale sarebbe, secondo gli utenti, l'allenatore giusto per la Juventus nel caso in cui la situazione della squadra bianconera dovesse precipitare. Il primo nome votato è stato quello di Zidane, seguito da Conte e Gattuso.

I tifosi votano Zidane come possibile sostituto di Massimiliano Allegri

In un sondaggio lanciato da calciomercato.it, alcuni utenti hanno votato il possibile sostituto di Allegri qualora il tecnico toscano venisse esonerato dalla Juventus.

Il preferito è risultato essere Zinedine Zidane, con il 52% dei voti. L'allenatore francese è attualmente senza società, dopo l'esperienza della scorsa stagione al Real Madrid. Il secondo più votato invece è stato Antonio Conte con il 35%, anche se l'allenatore pugliese, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe vicino alla panchina del Tottenham al posto dell'esonerato Nuno Espirito Santo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Al terzo posto, invece, troviamo Gennaro Gattuso con il 13%, il tecnico calabrese è attualmente senza panchina dopo il mancato prolungamento di contratto con il Napoli la scorsa stagione.

Il mercato della Juventus

Difficile pensare ad una sostituzione di Massimiliano Allegri, soprattutto per la fiducia dimostratagli dal presidente Andrea Agnelli.

La Juventus proverà invece a rinforzare la rosa cercando di investire a gennaio su giocatori che possano migliorare la qualità della squadra. Potrebbero arrivare un centrocampista di esperienza e una punta brava dal punto di vista realizzativo. Per la mediana, il preferito sembra essere Axel Witsel, giocatore del Borussia Dortmund in scadenza di contratto a fine stagione. Possibile l'investimento già a gennaio sulla punta della Fiorentina Dusan Vlahovic, protagonista in questo inizio stagione con i toscani.