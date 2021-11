La Juventus dopo le due sconfitte contro il Sassuolo e il Verona si è ritrovata alla Continassa in ritiro per volontà della società e dello staff tecnico. Un modo per cercare di ricompattare la rosa dopo le difficoltà riscontrate contro due squadre sulla carta di livello inferiore dal punto di vista tecnico ai bianconeri. In entrambi i match la Juventus ha avuto le solite problematiche dal punto di vista del gioco, sembra infatti mancare un giocatore bravo nell'impostazione e nella verticalizzazione verso le punte. Si sta parlando in questi giorni del possibile acquisto di Axel Witsel, centrocampista del Borussia Dortmund in scadenza di contratto a fine stagione.

Allo giocatore gradito è Aurelien Tchouameni, che però costa almeno 40 milioni di euro. La società bianconera starebbe anche valutando di anticipare già a gennaio l'arrivo di un giocatore di cui ha la proprietà del cartellino. Si tratta di Nicolò Rovella, che da contratto dovrebbe rimanere in prestito al Genoa fino a fine stagione e diventare un giocatore bianconero dalla prossima. Il nazionale Under 21 italiano sta disputando un inizio stagione positivo nonostante le difficoltà del Genoa, per questo potrebbe essere utile alla Juventus già nell'immediato.

Rovella potrebbe anticipare l'approdo alla Juve già a gennaio

La necessità di rinforzare il centrocampo infatti starebbe portando la società bianconera a valutare l'approdo anticipato del centrocampista, acquistato nel mercato di gennaio 2020 proprio dal Genoa. Il giocatore in base all'intesa raggiunta dalle due società dovrebbe rimanere fino a giugno 2022 in Liguria. Un condizionale motivato dal fatto che la società bianconera potrebbe decidere di fare fiducia al 19enne già a gennaio considerando i problemi riscontrati nell'impostazione di gioco in questo inizio stagione.

Rovella oltre ad essere un riferimento del Genoa è anche un nazionale Under 21, si parla addirittura di una possibile convocazione nella nazionale maggiore da parte del commissario tecnico Roberto Mancini per le prossime partite.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe decidere di acquistare anche una punta nel mercato di gennaio. D'altronde in 11 partite fin qui disputate in campionato la squadra bianconera ha segnato appena 15 gol.

Evidentemente pochi per una società che dovrebbe lottare per i primi posti in classifica. Il rinforzo preferito per il settore avanzato sembra essere la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic, che si sta confermando anche in questo inizio stagione dopo la scorsa annata calcistica.