Scoppia il terremoto in casa Juventus dopo la sorprendente sconfitta contro il Sassuolo di Dionisi per 2 a 1. Il club bianconero ha subito un gol al novantacinquesimo sicuramente evitabilissimo ed ora si trova a ben 13 punti da Napoli e Milan, che comandano la classifica del campionato di serie A. Si tratta inoltre della terza volta che la Juventus perde in casa dall'inizio di questo campionato, contando anche le partite contro Empoli e Napoli. Per il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è un momento difficilissimo: la Juventus, infatti, gioca male e non crea occasioni, ma subisce anche reti che non dovrebbe subire vista la sua tradizione difensiva.

La Juventus ha ancora tantissime lacune e c'è tanto su cui lavorare. La sconfitta contro il Sassuolo non è di certo piaciuta alla dirigenza bianconera: sul web circola una foto di Pavel Nedved arrabbiatissimo, che urla qualcosa al presidente Andrea Agnelli. Sui social network, inoltre, i tifosi della Juventus sono molto delusi e c'è chi invoca già l'esonero del tecnico toscano.

Tifosi bianconeri delusi dopo la sconfitta contro il Sassuolo

Secondo a quanto trapela sui social, la delusione dei supporters juventini è davvero tanta. Sono in molti a non ritenere Massimiliano Allegri adatto alla Juventus, soprattutto per l'idea di gioco che propone, ovvero quello estremamente difensivista che attende l'avversario.

Da questo punto di vista, lo stesso Daniele Adani, opinionista sportivo, ha criticato ampiamente il tecnico toscano: ''Juve senza mentalità da grande, non ha né capo né coda''. In effetti, una grande squadra come la Juventus non può certo pensare solo a difendersi, ma dovrebbe proporre un gioco in linea con gli standard attuali, fatto di possesso palla e dominio sugli avversari, soprattutto considerando le potenzialità della rosa.

Non si esclude che in caso di stagione fallimentare (ad esempio, piazzamento al di sotto del quarto posto in classifica, valido per la qualificazione in Champions League), la dirigenza della Juventus decida di esonerare Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha un contratto da nove milioni di euro a stagione, ma la società bianconera potrebbe anche decidere di puntare su un altro tipo di allenatore, come ad esempio Zinedine Zidane.

Ipotesi Zidane per la panchina bianconera

L'allenatore francese ha vinto ben tre Champions League in tre anni con il Real Madrid, dimostrandosi uno dei tecnici più interessanti d'Europa. Zidane è stato spesso accostato alla panchina della nazionale francese, ma potrebbe rivelarsi l'allenatore ideale per la Juventus, dal momento che conosce molto bene l'ambiente bianconero, visto il suo passato a Torino. Si attendono aggiornamenti nei prossimi mesi.