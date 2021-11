La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul calciomercato a gennaio. La società bianconera infatti vuole fare il definitivo salto di qualità, anche perché le prestazioni in questo inizio di stagione sono state poco costanti. Ottime le prove con le squadre che lottano per vincere, deludenti invece contro quelle di metà classifica. Basti pensare alle sconfitte contro l'Empoli, il Sassuolo e il Verona.

Per questo la società bianconera starebbe lavorando ad acquisti importanti già a gennaio, con l'idea di dare esperienza, stabilità e qualità.

La principale esigenza sembra riguardare il centrocampo, per questo si parla di un interesse concreto della società bianconera per Axel Witsel. Il belga va in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione e potrebbe quindi arrivare a prezzo "contenuto" a gennaio. Pesa però l'ingaggio che attualmente guadagna il belga, da circa 9 milioni di euro lordi. La Juventus però sarebbe agevolata dal Decreto Crescita, disposizione governativa che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

In caso di arrivo di Witsel, Allegri si affiderebbe al 4-2-3-1, schierando il belga a fianco di Manuel Locatelli.

La probabile Juventus con l'arrivo di Witsel: 4-2-3-1 con il belga e Locatelli mediani

La Juventus potrebbe definire l'ingaggio del centrocampista Axel Witsel durante il mercato di gennaio. In caso di arrivo del belga il tecnico Massimiliano Allegri potrebbe schierare il 4-2-3-1, con il nuovo arrivato che giocherebbe insieme a Manuel Locatelli: due centrocampisti che garantirebbero equilibrio e qualità al gioco bianconero.

Tale eventuale formazione vedrebbe titolari in porta Szczesny e come difensori Danilo sulla fascia destra, Bonucci e De Ligt centrali e Alex Sandro sulla fascia sinistra. Centrocampo a due con Witsel e Locatelli, i trequartisti sarebbero Cuadrado sulla fascia destra, Dybala centrale e Chiesa sulla fascia sinistra. Punta centrale Alvaro Morata, anche se non è da scartare la possibilità che la società bianconera provi ad acquistare Dusan Vlahovic già durante il mercato di gennaio.

Probabile formazione (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Alex Sandro, Bonucci, De Ligt; Locatelli, Witsel; Cuadrado, Dybala, Chiesa; Morata

Il resto della mercato della Juventus

Se da una parte potrebbero arrivare già a gennaio il centrocampista Axel Witsel e la punta Dusan Vlahovic, dall'altra potrebbero concretizzarsi alcune cessioni importanti. Si parla ad esempio delle possibili partenze di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey: il francese potrebbe trasferirsi per circa 20 milioni di euro, il gallese invece potrebbe rescindere il suo contratto con la società bianconera.

Per quanto riguarda invece il mercato estivo la Juventus starebbe lavorando a diversi ingaggi, in particolar modo a parametro zero. I preferiti sembrano essere Pogba del Manchester United e Christensen del Chelsea. Per il centrocampo piace anche Tchouameni del Monaco, che però ha un prezzo notevole.