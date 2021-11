La Juventus in queste ore si sta preparando in vista della gara contro la Lazio. La squadra, questo pomeriggio 19 novembre, si allenerà alla Continassa e poi partirà alla volta della Capitale. La Juventus, nel match contro la Lazio, ritroverà Maurizio Sarri da avversario. Il feeling tra l'ambiente bianconero e Sarri non è mai scattato e il legame tra le parti è durato solo una stagione. Quando Sarri lasciò la Juventus disse che era una squadra inallenabile. Durante la conferenza stampa di vigilia del match contro la Lazio è stato chiesto a Massimiliano Allegri proprio un commento sulle parole pronunciate dall'allenatore biancoceleste al termine della sua avventura torinese: "Per me le squadre sono tutte allenabili".

Dunque, per il tecnico livornese non ci sono problemi ad allenare la Juventus, tant'è che è tornato in bianconero dopo appena due anni. Adesso, però, la missione di Allegri è quella di trovare la continuità di risultati.

Dybala in dubbio

Un altro dei temi toccati da Massimiliano Allegri in conferenza stampa è stato quello legato alle condizioni di Paulo Dybala. L'argentino è rientrato dagli impegni con le nazionali con un problema al polpaccio. Allegri, però, non sa ancora se lo porterà a Roma oppure no: "Proverà a fare un allenamento dopo una settimana, lui vuole giocare". Dunque, solo dopo l'allenamento di questo pomeriggio 19 novembre, la Juventus saprà se Paulo Dybala potrà essere a disposizione oppure no.

Allegri, però, ci ha tenuto a sottolineare che i problemi al polpaccio sono sempre molto spinosi: "Anche se non ha problemi a livello strumentale il polpaccio è pericoloso". Dunque, la sensazione è che la Juventus predicherà la massima prudenza e Dybala sarà a disposizione solo se non correrà alcun tipo di rischio. Per la partita contro la Lazio, inoltre, resta in dubbio Aaron Ramsey: il gallese è rientrato dagli impegni per la nazionale dove ha giocato due partite e appena ha ripreso la preparazione con la Juventus ha accusato un fastidio muscolare.

Per la gara del 20 novembre la Juventus dovrà fare a meno anche di Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini e Mattia De Sciglio. Quest'ultimo, però, è sulla via del rientro. Mentre il numero 20 juventino dovrà stare fermo per 15/20 giorni. Proprio di Bernardeschi ne ha parlato Massimiliano Allegri: "Quest'anno stava facendo bene e speriamo che continui a fare così quando tornerà a disposizione".

Arthur ok

Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha avuto modo di parlare anche di Arthur che si è rimesso dopo l'operazione alla gamba: "Sono molto contento di Arthur perché si sta mettendo sempre a disposizione e sta lavorando con grande entusiasmo".