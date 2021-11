La vittoria in Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo qualifica la Juventus agli ottavi di finale con due giornate di anticipo. Il successo 4-2 è stato frutto di una prestazione importante dei bianconeri che hanno giocato con una mentalità molto offensiva.

La Juve però dovrà cercare di dare seguito alla prestazione in Champions League anche in campionato, già da sabato 6 novembre alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino nel match contro la Fiorentina.

A parlare di Juventus e del cammino in campionato dei bianconeri è stato recentemente Luciano Moggi, che parlando a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, ha sottolineato come la squadra di Allegri possa risalire in classifica, ma non al punto da vincere lo scudetto.

L'ex dirigente bianconero ha dichiarato che il problema principale della squadra bianconera sarebbe il centrocampo.

Moggi ha poi stilato la propria graduatoria in Serie A, mettendo al primo posto il Napoli e al secondo Milan, secondo lui l'Inter potrebbe rientrare se dovesse vincere il derby contro i rossoneri.

'Scudetto irraggiungibile per la Juve'

"Se la Juventus vincerà contro la Fiorentina, i bianconeri possono ritornare temibili anche in campionato, anche se lo Scudetto è irraggiungibile", queste le dichiarazioni di Luciano Moggi.

Il quale ha poi parlato dei problemi della Juventus sottolineando: "Hanno ingaggiato Allegri che, quando era andato via, aveva a disposizione una squadra molto più forte.

Oggi, invece, manca completamente il centrocampo".

In merito alle quattro vittorie su altrettante partite nel girone di Champions League, Moggi ha sottolineato il fatto che i bianconeri hanno affrontato solo il Chelsea come squadra forte, mentre Malmoe e Zenit San Pietroburgo sono invece abbordabili. Per questo si potrà vedere la forza dei bianconeri dagli ottavi di finale della massima competizione europea.

Luciano Moggi ha parlato anche del campionato italiano

L'ex dirigente della Juventus ha voluto parlare anche del campionato italiano, stilando la sua graduatoria delle squadre candidate alla vittoria dello scudetto.

Secondo Moggi al primo posto c'è il Napoli, seguono il Milan e l'Inter. I nerazzurri potrebbero rientrare pienamente in corsa se dovessero vincere il match contro il Milan.

A proposito dei campani invece ha sottolineato che hanno una rosa lunga e competitiva, per questo potrebbe vincere anche l'Europa League.

Moggi poi lanciato una frecciatina a Mourinho, che nelle ultime partite ha criticato gli arbitri italiani. Secondo Moggi alcuni direttori di gara stanno sbagliando molto, ma il tecnico portoghese "non fa più ridere con questi teatrini", ha aggiunto.