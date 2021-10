La Juventus nei prossimi mesi potrebbe essere una delle società più attive sul mercato. La società bianconera starebbe lavorando per alleggerire la rosa. Si parla infatti delle possibili partenze di Rabiot, Ramsey e McKennie, segnale evidente di come sia necessario rinforzare la mediana con giocatori di qualità. In questo inizio stagione si è notato come la squadra faccia fatica a costruire gioco, a dimostrazione di questo i soli 13 gol segnati in nove giornate di campionato. La società bianconera starebbe valutando diversi giocatori per il centrocampo e potrebbe pescare nella rosa del Real Madrid a gennaio.

Secondo la stampa spagnola, uno dei giocatori che potrebbe interessare è Dani Ceballos, considerato una riserva dal tecnico Carlo Ancelotti. Dopo aver giocato due stagioni in prestito all'Arsenal, lo spagnolo è rientrato al Real Madrid ma in questo inizio di stagione non è stato mai schierato. Il suo addio a gennaio sembra scontato, anche perché non mancherebbero le società interessate al giocatore. Fra queste ci sarebbe anche la Juventus, alla ricerca di un calciatore dalle sue caratteristiche tecniche.

La Juventus potrebbe acquistare Ceballos a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Dani Ceballos.

Il centrocampista ha un contratto fino a giugno 2023 ma attualmente non è considerato un titolare dal tecnico Carlo Ancelotti. Non ha infatti mai giocato in questo inizio di stagione. Sullo spagnolo ci sarebbe la società bianconera ma anche l'Arsenal, società in cui ha giocato nelle ultime due stagioni. A queste si sarebbe aggiunto anche il Betis, che lo ha lanciato nel calcio che conta.

Il Real Madrid lo acquistò nel 2017 proprio dalla squadra di Siviglia per circa 16 milioni di euro. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, un prezzo vantaggioso considerando le qualità tecniche e la giovane età di Ceballos.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando ad altri giocatori per rinforzare centrocampo e settore avanzato. Si parla ad esempio di un interesse concreto per Aurelien Tchouameni, giocatore del Monaco e della nazionale francese.

Il 21enne in questo inizio stagione si sta confermando ed ha attirato l'interesse di molte società europee. Il suo prezzo di mercato è di circa 40 milioni di euro ma potrebbe incrementare nei prossimi mesi. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, i giocatori seguiti dalla società bianconera sarebbero la punta del Pisa Lorenzo Lucca (valutato circa 10 milioni di euro) e quella della Fiorentina Dusan Vlahovic, prezzo di mercato di circa 75 milioni di euro.