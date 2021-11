La vittoria contro lo Sheriff in Moldavia di mercoledì sera ha messo l'Inter in una posizione di vantaggio per provare a passare il turno di Champions League qualificandosi agli ottavi di finale. I nerazzurri, infatti, hanno superato i moldavi salendo a 7 punti in classifica, a più uno su di loro e a meno due dal Real Madrid e il prossimo turno ci sarà Inter-Shakhtar allo stadio Meazza. In caso di successo e passo falso dello Sheriff con il Real Madrid sarà matematica la qualificazione agli ottavi. In questo modo la società potrà anche organizzare la prossima campagna acquisti per regalare al proprio allenatore, Simone Inzaghi, una rosa ulteriormente competitiva.

L'obiettivo sarebbero due rinforzi, uno in attacco e uno in mezzo al campo e sono diverse le piste sondate in queste settimane.

L'Inter sarebbe interessata a Kramaric

L'Inter potrebbe provare a rinforzare l'attacco nella prossima sessione invernale di Calciomercato a gennaio. I nerazzurri sono alla ricerca di una prima punta che possa far rifiatare Edin Dzeko, visto che attualmente all'interno della rosa non c'è un calciatore con quelle caratteristiche. Molto dipenderà anche dalla permanenza di Alexis Sanchez, visto che un suo addio libererebbe molto spazio nel monte stipendi, visto l'alto ingaggio da oltre 7 milioni di euro a stagione, ritenuti troppi per un calciatore che è una riserva, seppur di lusso.

Il nome che sarebbe finito nel mirino della società nerazzurra in questi ultimi giorni sarebbe quello di Andrej Kramaric, centravanti classe 1991 attualmente in forza all'Hoffenheim. Già in estate era stata sondata la pista che portava all'attaccante croato, senza successo, ma qualcosa potrebbe cambiare visto anche il contratto in scadenza a giugno 2022.

Il club tedesco, infatti, potrebbe lasciarlo andare a costo zero o, al massimo, in cambio di un piccolo indennizzo.

Il nome per il centrocampo

L'Inter a gennaio cercherà anche un rinforzo in mezzo al campo visto che sono ben tre i giocatori in scadenza di contratto: Matìas Vecino, Arturo Vidal e Marcelo Brozovic, con il solo croato che sta trattando il rinnovo.

I nerazzurri sarebbero pronti a fare un nuovo tentativo per Nahitan Nandez, che era stato vicino al trasferimento già questa estate, quando alla fine il Cagliari ha deciso di non lasciarlo andare. Questa volta i rossoblu sarebbero pronti ad abbassare le proprie pretese, chiedendo per il centrocampista uruguaiano una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Non è escluso anche l'inserimento di una contropartita tecnica nell'affare come un giovane della Primavera nerazzurra. Nandez sarebbe l'ideale per Simone Inzaghi, essendo in grado di giocare sia come mezzala, sia come esterno destro.