In questi giorni, molto dei giocatori della Juventus sono al seguito delle rispettive nazionali. Tra questi c'è anche Alvaro Morata che con il suo gol ha regalato la qualificazione al Mondiale alla Spagna. Adesso, il numero 9 juventino ha l'obiettivo di siglare reti importanti anche per la Juventus. Infatti, dopo la gara con la Spagna, Alvaro Morata ha sottolineato che adesso per lui è impotente tornare a dare il massimo per il suo club: "Il mio primo obiettivo ora è tornare nel mio club e fare meglio". Il numero 9 della Juventus ha spiegato che è reduce da un periodo complicato e ha bisogno di esprimersi al meglio anche in bianconero: "Perché è un periodo in cui non riesco a esprimermi come vorrei".

Morata pronto a tornare a Torino

Alvaro Morata nella giornata del 16 novembre farà il suo ritorno a Torino per riprendere la preparazione in vista del match contro la Lazio. Quasi sicuramente per la sfida del 20 novembre lo spagnolo sarà titolare. Morata avrà diversi giorni di tempo per prepararsi al meglio e per ritrovare il gol anche con la Juventus. L'obiettivo dello spagnolo è quello di fare meglio con il club bianconero per poi arrivare al top agli impegni con la Spagna. Adesso, però, le nazionali lasceranno spazio ai club e per qualche mese si penserà solo alle competizioni di pertinenza delle società di appartenenza.

Dybala sta meglio

Mentre Alvaro Morata vive un momento positivo, Paulo Dybala, invece, tiene in ansia i tifosi della Juventus.

Infatti, l'argentino ha riportato un fastidio al polpaccio, ma sembra un problema di poco conto. La speranza della Juventus è che Paulo Dybala torni a Torino al meglio per poter essere a disposizione per la gara contro la Lazio. In ogni caso le notizie che arrivano dall'Argentina sembrano essere confortanti e Dybala dovrebbe poter giocare anche contro il Brasile.

La Juventus riprenderà la preparazione

La Juventus, nelle prossime ore, riprenderà la preparazione in vista della gara contro la Lazio. Massimiliano Allegri ritroverà i primi nazionali e in particolare al JTC si rivedranno Alvaro Morata e Dejan Kulusevski. Mentre per rivedere gli altri bisognerà attendere i prossimi giorni. Solo quando la squadra sarà al completo Massimiliano Allegri potrà iniziare a prendere le prime decisioni di formazione.

La sensazione è che contro la Lazio il tecnico della Juventus punti sui suoi titolarissimi. In difesa, però, non ci sarà Giorgio Chiellini che è rientrato a Torino con un'infiammazione al tendine d'Achille. Al momento non si sa ancora con certezza quando il numero 3 juventino potrà essere nuovamente a disposizione di Massimiliano Allegri.