La Juventus nei prossimi mesi potrebbe dedicarsi a diverse trattative di mercato. La società bianconera sarebbe pronta ad alleggerire in maniera decisa la rosa, con diversi giocatori che potrebbero garantire una somma importante da investire su un acquisto a centrocampo e su uno nel settore avanzato. Si parla delle possibili partenze di Adrien Rabiot, Weston McKennie e Dejan Kulusevski, dai quali la società bianconera potrebbe ricavare circa 75 milioni di euro. A questi potrebbero aggiungersi anche Aaron Ramsey e Luca Pellegrini: il gallese potrebbe rescindere mentre per il terzino potrebbe definirsi una cessione in prestito.

Si lavora però anche agli acquisti: per il settore avanzato il preferito sembra essere la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic sul quale ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società inglesi. Proprio per questo la Juventus sta valutando anche delle alternative, una di queste sembra essere il giocatore del Benfica Darwin Nunez. L'uruguaiano si sta mettendo in evidenza in Portogallo ma anche in Champions League e potrebbe rappresentare un investimento ideale per la Juventus nella prossima stagione. Sarebbe considerato anche il sostituto ideale di Alvaro Morata per caratteristiche tecniche.

La punta Nunez possibile alternativa a Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Nunez come alternativa a Dusan Vlahovic.

La società bianconera a giugno potrebbe decidere di non riscattare il cartellino di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid. La Juventus infatti ha la possibilità di acquistare a titolo definitivo lo spagnolo per circa 35 milioni di euro. Una somma che sarebbe considerata ''pesante'' dai bianconeri, anche in considerazione del fatto che il giocatore compirà 30 anni il prossimo anno.

Per questo se non ci sarà un evidente sconto sul cartellino da parte della società spagnola difficilmente la Juventus investirà sul cartellino della punta. Nunez sarebbe considerato un giocatore ideale perché per caratteristiche tecniche ricorda molto Morata. Gli piace giocare decentrato ma a differenza dello spagnolo riesce ad essere più incisivo dal punto di vista tecnico nel supportare il gioco offensivo.

Inoltre sta dimostrando di essere bravo dal punto di vista realizzativo. La sua valutazione di mercato è di circa 50 milioni di euro, somma importante ma in considerazione dei suoi 22 anni sarebbe spesa in ottica futura dalla società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo a gennaio. A tal riguardo la scelta potrebbe ricadere su uno fra Axel Witsel, Denis Zakaria e Nicolò Rovella. Il cartellino del classe 2001 è già di proprietà della società bianconera che però lo ha ceduto in prestito al Genoa a gennaio 2020 fino a giugno 2022. Di conseguenza si dovrebbe trovare un'intesa economica per anticipare l'arrivo del giocatore nella società bianconera.