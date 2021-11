La Juventus a gennaio potrebbe essere molto attiva sul mercato. In questo inizio di stagione i bianconeri hanno mostrato difficoltà concrete nel gioco e dal punto di vista realizzativo. Per questo si parla di un possibile arrivo di un centrocampista che possa garantire equilibrio e supportare uno degli investimenti importanti del recente Calciomercato estivo, Manuel Locatelli. Fra i giocatori seguiti ci sarebbero Axel Witsel e Denis Zakaria, anche se potrebbe anticipare l'arrivo a Torino Nicolò Rovella. Per quanto riguarda il settore avanzato, già a gennaio potrebbe esserci un investimento importante.

Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, che lascerà probabilmente la Fiorentina nei prossimi mesi. I suoi agenti sportivi hanno dichiarato che il giocatore non vuole prolungare il contratto in scadenza a giugno 2023, di conseguenza la società toscana potrebbe cercare di vendere già a gennaio la punta. In questo modo potrebbe ricavare una somma più alta rispetto ad un'eventuale cessione a giugno. Sul giocatore ci sarebbe la Juventus, che in questo momento secondo le ultime indiscrezioni di mercato sarebbe in vantaggio rispetto alle altre società interessate. La società bianconera sarebbe pronta a cedere diversi giocatori pur di agevolare l'arrivo del 21enne.

Possibili le cessioni di Rabiot, McKennie e Kulusevski

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta a cedere i centrocampisti Adrien Rabiot, Weston McKennie e Dejan Kulusevski già a gennaio. Per il francese si parla di un interesse concreto del Newcastle, dalla sua partenza potrebbero arrivare circa 15 milioni di euro.

Dopo un inizio di stagione non ideale, McKennie sta dimostrando tutte le sue qualità a tal punto da aver attirato l'interesse di alcune società inglesi, fra cui il Tottenham. La Juventus potrebbe valutare una sua partenza in caso di offerta di almeno di 25 milioni di euro. Potrebbero invece garantire circa 35 milioni di euro la partenza di Dejan Kulusevski, anche lui seguito dal Tottenham.

Se dovessero concretizzarsi tutte le cessioni, la Juventus avrebbe 75 milioni di euro, parte dei quali sarebbero utilizzati per Vlahovic che la Fiorentina valuta circa 60 milioni di euro. Da valutare inoltre il riscatto di Alvaro Morata: difficilmente sarà definito se l'Atletico Madrid vorrà 35 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus a gennaio potrebbe definire altre due cessioni. Si parla infatti di una possibile rescissione consensuale di Aaron Ramsey, che nelle due stagioni in bianconero non ha inciso come ci aspettava. Un suo eventuale addio garantirebbe un risparmio sul monte ingaggi di circa 7 milioni di euro a stagione. Si valuta anche la cessione di Luca Pellegrini in prestito.