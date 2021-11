La Juventus, anche la prossima stagione, potrebbe continuare a modificare in maniera decisa la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. La società, infatti, non sarebbe soddisfatta dell'apporto di alcuni giocatori, che potrebbero essere ceduti per agevolare gli investimenti. I principali indiziati a lasciare Torino, secondo la stampa spagnola, sono Szczesny, Rabiot e Bentancur. Sarebbe a rischio anche il riscatto del cartellino di Morata, che costerebbe circa 35 milioni di euro. Per quanto riguarda gli acquisti, il nazionale della Polonia potrebbe essere sostituito dalla rivelazione della Champions League di questo inizio di stagione, il portiere del Benfica Odysseas Vlachodimos.

La difesa, invece, potrebbe essere rinforzata con l'acquisto di un difensore di esperienza internazionale che non pesi molto a bilancio dal punto di vista del cartellino. Il preferito sembra essere il difensore del Chelsea Andreas Christensen, classe 1996 in scadenza di contratto con la società inglese a fine stagione. E a proposito di giocatori in scadenza a fine stagione, si valuterebbe anche l'ingaggio del centrocampista del Manchester Paul Pogba. Attualmente, infatti, sembrano non esserci i presupposti per un prolungamento di contratto del francese con la società inglese.

Il centrocampista Pogba e la punta Jovic possibili acquisti

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe ingaggiare Paul Pogba.

Il francese va in scadenza a fine stagione e arriverebbe a parametro zero. Dovrebbe però accettare un contratto minore rispetto ai 16 milioni di euro netti che attualmente guadagna al Manchester United. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, potrebbe esserci un investimento sulla punta del Real Madrid, Luka Jovic. Il giocatore serbo, nella sua esperienza in Spagna, non sta incidendo come ci si aspettava dopo le stagioni importanti con l'Eintracht Francoforte.

Il Real Madrid potrebbe cederlo anche in prestito con diritto di riscatto. Jovic, per caratteristiche tecniche, potrebbe essere ideale perché diverso rispetto alle punte attualmente a disposizione di Allegri in quanto molto fisico e bravo dal punto di vista realizzativo.

Il mercato della Juventus

Gli eventuali acquisti prima menzionati potrebbero concretizzarsi solo nel caso in cui la Juventus riuscisse ad alleggerire la rosa.

Abbiamo parlato della possibile partenza di Szczesny, che piace ad alcune società inglesi, ma potrebbero partire anche Rabiot e Bentancur. Il francese piace al Manchester United, mentre il centrocampista uruguaiano sarebbe un acquisto gradito dall'Atletico Madrid.