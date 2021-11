Tutti pazzi per Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 che milita nelle fila della Fiorentina e che sta disputando sicuramente un ottimo campionato in maglia viola. Il giocatore è infatti il primo obiettivo della Juventus per rinforzare l'attacco e potrebbe arrivare a Torino già nella prossima sessione di Calciomercato invernale, visti i problemi realizzativi di Alvaro Morata. Vlahovic ha già deciso di non rinnovare con il club viola, quindi sarà sicuramente ceduto. La Juventus, però, vuole battere la concorrenza delle altre squadre interessate al giocatore serbo, come per esempio il Borussia Dortmund ed il Manchester City.

Il club bianconero potrebbe proporre alla Fiorentina uno scambio per arrivare a Dusan Vlahovic, che viene valutato circa sessanta milioni di euro dal numero uno del club viola Rocco Commisso.

Mercato Juventus, possibile scambio con la Fiorentina per Dusan Vlahovic

La Juventus starebbe pensando di inserire Matias Soulè per arrivare a Dusan Vlahovic. Il giocatore argentino milita nell'Under 23 bianconera e viene considerato il nuovo Dybala per il suo enorme talento, tanto che è già stato convocato in nazionale. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, Soule sarebbe un giocatore molto gradito alla dirigenza della Fiorentina. Naturalmente, il club viola richiederebbe anche un maxi-conguaglio alla Juventus, una cifra che si aggirerebbe intorno ai cinquanta-cinquantacinque milioni di euro.

Un altro giocatore del club bianconero che potrebbe essere inserito nella trattativa per Dusan Vlahovic è Dejan Kulusevski. L'ex calciatore dell'Atalanta, infatti, non rientra nei piani del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri e vorrebbe giocare con più continuità, soprattutto in vista del prossimo Mondiale, che si disputerà in Qatar nel 2022.

I numeri di Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic sarebbe certamente un ottimo colpo di mercato per la Juventus nella prossima sessione di calciomercato invernale. Nel 2021, infatti, l'attaccante di origine balcanica ha messo a segno ben venticinque reti in serie A, più dell'intero attacco della Juventus. Basti pensare che Morata ne ha segnate nove, Chiesa otto e Dybala sei.

Tali numeri da urlo avrebbero convinto la società bianconera a puntare tutto su Dusan Vlahovic per rinforzare il suo reparto offensivo. Un altro attaccante monitorato con grande attenzione dalla Juventus è Gabriel Jesus, calciatore che milita nelle fila del Manchester City e della nazionale brasiliana. L'attaccante sudamericano, comunque, viene valutato almeno cinquanta milioni di euro e su di lui ci sarebbero alcuni top club europei.