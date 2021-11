Sabato 6 novembre alle ore 18 ci sarà Juventus-Fiorentina, gara valida per il 12° turno di Serie A 21/22. I padroni di casa, nella giornata scorsa, hanno subito una sconfitta fuori dalle mura amiche per 2-1 ad opera dell'Hellas Verona di Tudor, dove alla doppietta del 'Cholito' Simeone nella prima frazione per gli scaligeri ha risposto McKennie nella ripresa per i bianconeri. I Gigliati, invece, hanno asfaltato lo Spezia per 3-0 allo Stadio Artemio Franchi grazie alla tripletta di Dusan Vlahovic (una rete su rigore).

Statistiche: gli ultimi tre incontri tra le due squadra nel massimo campionato italiano vedono perfetto equilibrio, con una vittoria per parte e un match terminato in pareggio.

Juventus, Szczesny in porta

Mister Allegri e la sua Juventus saranno chiamati a rialzare la testa in campionato dopo il magro bottino delle ultime tre giornate, dove i bianconeri hanno racimolato soltanto un punto nel pareggio per 1-1 contro l'Inter. Per tornare alla vittoria, il tecnico toscano potrebbe optare per il classico 4-4-2, con Szczesny come estremo difensore. Linea difensiva che avrà buone chance di essere composta, almeno inizialmente, da Alex Sandro e Danilo ai lati con la coppia Bonucci-Chiellini in mezzo. A centrocampo, invece, saranno probabili gli impieghi dal primo minuto di Locatelli e Arthur a far da scudo al centro, con Cuadrado che agirà come ala destra e Rabiot sul versante opposto.

Il tandem offensivo, infine, dovrebbe essere formato da Paulo Dybala e Alvaro Morata. Non sarà del match Kean causa infortunio.

Fiorentina, out Dragowski

Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina saranno ben consci di trovarsi di fronte una Vecchia Signora galvanizzata dall'approdo agli ottavi di finale di Champions League 21/22 con due turni d'anticipo, ottenuto grazie alla vittoria per 4-2 contro lo Zenit.

Per tentare di insediare i bianconeri, l'allenatore potrebbe scegliere lo spregiudicato 4-3-3, con Terracciano in porta. I titolari del reparto arretrato dovrebbero essere Odriozola e Biraghi come terzini, mentre Quarta e Milenkovic vestiranno i panni dei difensori centrali. A Torreira, Bonaventura e Castrovilli, invece, verranno presumibilmente consegnate le chiavi del centrocampo.

Il tridente d'attacco, in ultimo, avrà ottime chance di essere composto da Vlahovic in mezzo con Sottil a destra e Saponara a sinistra. Dragowsky e Pulgar salteranno l'incontro per infortunio.

Le probabili formazioni di Juventus-Fiorentina:

Juventus (4-4-2): Szczesny, Alex Sandro, Bonucci, Chiellini, Danilo, Rabiot, Arthur, Locatelli, Cuadrado, Dybala, Morata. Allenatore: Allegri.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Quarta, Milenkovic, Biraghi, Bonaventura, Castrovilli, Torreira, Sottil, Vlahovic, Saponara. Allenatore: Italiano.