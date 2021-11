La Juventus anche nei prossimi mesi dovrebbe puntare come strategia di mercato l'investimento su giovani di qualità. Nelle ultime stagioni la società bianconera ha acquistato diversi giovani per il settore giovanile, alcuni dei quali sono diventati importanti per l'under 23. Fra questi spiccano sicuramente De Winter, Soulé e Aké, protagonisti nel campionato di Serie C. Nel recente Calciomercato estivo la società bianconera ha investito su giovani di qualità anche per la prima squadra. Ci si riferisce a Manuel Locatelli, Kaio Jorge e Moise Kean.

Nei prossimi mesi ci saranno investimenti simili, l'interesse concreto della società per Dusan Vlahovic ne è la dimostrazione. Per la prossima stagione la Juventus starebbe valutando giocatori di qualità soprattutto per il centrocampo, che anche contro il Chelsea ha messo in evidenza problematiche evidenti dal punto di vista dell'impostazione di gioco. Secondo la stampa spagnola la società bianconera avrebbe individuato un possibile rinforzo nel Barcellona. Ci si riferisce a Gavi, classe 2004 dei catalani. Si tratta di uno dei principali talenti del calcio spagnolo, già convocato dal commissario tecnico Luis Enrique in nazionale. Il giovane ha un clausola rescissoria da 50 milioni di euro che potrebbe agevolare una sua partenza.

Il centrocampista Gavi potrebbe lasciare il Barcellona

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli ci sarebbe anche la Juventus sul centrocampista del Barcellona Gavi. Il classe 2004 ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro presente sul suo contratto. Ci sarebbero diverse società sul giocatore non solo la Juventus.

Fra queste il Chelsea e il Manchester City, che non hanno problemi dal punto di vista economico. Attualmente sembra però difficile che la società bianconera possa spendere una somma del genere per un centrocampista di qualità come lo spagnolo. Allo stesso tempo il tecnico del Barcellona cercherà di non lasciar partire il nazionale spagnolo, magari invitandolo a prolungare il suo contratto togliendo la clausola rescissoria o incrementandola.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa nel mercato di gennaio. Le problematiche riscontrate contro il Chelsea dimostrano la necessità di migliorare la qualità del centrocampo. Si parla di un possibile interesse per Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione. Le alternative al belga sono Denis Zakaria e Boubacar Kamara, anche loro in scadenza fine stagione rispettivamente con Borussia Monchengladbach e Olympique Marsiglia. Per quanto riguarda il settore avanzato i preferiti sono Julian Alvarez e Dusan Vlahovic.