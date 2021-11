Oggi 25 novembre, è uscita su Amazon Prime la serie dedicata alla Juventus "All or Nothing". In queste ore, i tifosi bianconeri hanno già iniziato a vedere i primi episodi e hanno scoperto già moltissime cose delle quali non erano a conoscenza. La serie svela anche il discorso fatto alla squadra dal presidente della Juventus Andrea Agnelli, nel quale viene sottolineato, quanto sia stato duro l'anno vissuto con Maurizio Sarri sulla panchina bianconera: "Se guardo l’anno scorso (quella con Sarri allenatore, ndr), al di là dei risultati sportivi, ve lo dico dal cuore, è stato un anno pessimo".

Dunque, il presidente della Juventus chiedeva di più ai suoi giocatori dopo un'annata che aveva portato uno scudetto ma era che era stata comunque molto difficile.

I segreti della Juventus

Da oggi 25 novembre, i tifosi della Juventus possono scoprire i segreti della loro squadra del cuore nella serie "All or Nothing" che è visibile su Amazon Prime. In questi otto episodi si scoprono molti aspetti che per lo più restano segreti e in particolare si può vedere come Andrea Agnelli credesse fortemente nella scelta di mettere Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus: "Abbiamo fatto una scelta in cui credo tantissimo che è quella di Pirlo, ora sta nel gruppo seguirlo". Alla fine però, anche questa scelta non ha portato ai risultati sperati e c'è stato l'ennesimo cambio in panchina che ha portato al ritorno di Massimiliano Allegri.

Dunque, nella serie "All or Nothing" si può capire davvero cosa non abbia funzionato con Andrea Pirlo in panchina e i momenti di tensione non sono di certo mancati. In uno degli episodi si vede anche un momento in cui Leonardo Bonucci, negli spogliatoi dell'Allianz Stadium, alza la voce con i compagni sottolineando che si doveva giocare meglio.

8 episodi da vedere tutti d'un fiato

I tifosi della Juventus stanno già guardando tutta la serie "All or Nothing" su Amazon Prime. La show inizia con l'arrivo di Andrea Pirlo e si conclude al termine della stagione 2020/2021. Nel secondo episodio, invece, si può vedere l'arrivo a Torino di uno dei nuovi acquisti ovvero Federico Chiesa.

Il numero 22 juventino ha spiegato cosa ha provato nel passare in bianconero: "Non avrei mai pensato di arrivare a 23 anni a giocare alla Juventus. Sono giovane, devo migliorare, era un sogno". Dunque per Chiesa approdare alla Juventus è stata la realizzazione di un sogno. Infine, il numero 22 juventino svela quanto sia speciale per lui poter condividere lo spogliatoio con Gianluigi Buffon: "Non so se abbia fatto più effetto a me giocare con lui o viceversa. Per me lui è un mito", ha svelato Chiesa durante la serie All or Nothing: Juventus disponibile da oggi su Amazon Prime.