La Juventus dopo l'addio di Cristiano Ronaldo non è riuscita a trovare una punta in grado di migliorare la squadra dal punto di vista realizzativo.

Le difficoltà riscontrate dalla Juventus in questo inizio di stagione testimoniano la necessità di un acquisto importante in attacco. Si parla ad esempio del possibile arrivo di Dusan Vlahovic già a gennaio, anche se non sarà semplice trattare l'acquisto con la Fiorentina, proprietaria del suo cartellino. L'alternativa al 21enne potrebbe essere Luka Jovic, che il Real Madrid può valutare di cedere in prestito durante il mercato di gennaio.

La società bianconera però sta lavorando anche in previsione prossima stagione, a tal riguardo secondo le ultime indiscrezioni di mercato avrebbe individuato un possibile rinforzo per il settore avanzato nel Manchester City: si tratta della punta Raheem Sterling. La società inglese sarebbe interessata invece al difensore Matthijs De Ligt, per questo potrebbe definirsi uno scambio di mercato alla pari fra le due società. I due giocatori sarebbero valutati entrambi circa 80 milioni di euro.

Possibile scambio di mercato fra De Ligt e Sterling

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Matthijs De Ligt per l'acquisto di Raheem Sterling. La punta del Manchester City sarebbe considerato un acquisto utile alla società bianconera anche per il modo in cui gioca il tecnico Massimiliano Allegri.

Sterling sarebbe ideale nel 4-3-3 del tecnico toscano. Tale indiscrezione di mercato però non trova conferme fra i giornali sportivi italiani.

La Juventus infatti in questo momento starebbe lavorando a una punta brava nella fase realizzativa, mentre Sterling è molto più incisivo negli assist e andrebbe semmai a rappresentare un'alternativa ai vari Dybala e Chiesa.

Inoltre sembra difficile pensare che la Juventus decida di cedere De Ligt in uno scambio di mercato senza quindi monetizzare da una sua eventuale cessione.

Il resto del mercato della Juve

La Juventus starebbe lavorando anche ad alcune cessioni importanti a gennaio.

I principali indiziati a lasciare la società bianconera a inizio anno sono Adrien Rabiot e Aaron Ramsey.

Secondo la stampa spagnola la società bianconera avrebbe chiesto al Real Madrid la disponibilità nel voler acquistare il francese. Gli spagnoli però investirebbero sul centrocampista solo nel caso in cui dovesse rescindere il contratto del transalpino con la Juventus. Pare difficile questa possibilità, mentre sembra più concreta la possibile rescissione da parte del contratto del centrocampista gallese.