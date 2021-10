La Juventus nei prossimi mesi potrebbe essere una delle società più attive sul mercato. I bianconeri dovranno rinforzare centrocampo e settore avanzato. La principale esigenza sarebbe quella di garantire qualità al gioco, dopo un inizio di stagione con diverse difficoltà. Nelle ultime giornate però sono arrivate diverse vittorie consecutive che in qualche modo hanno permesso alla Juventus di avvicinarsi alla vetta della classifica. Eventuali investimenti però passano anche dalle cessioni. Si parla ad esempio delle possibili partenze di Aaron Ramsey e Weston McKenni già a gennaio.

Nelle ultime ore si parla anche di de Ligt come partente durante il prossimo Calciomercato estivo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il suo agente sportivo lo avrebbe offerto a qualche società importante, fra cui il Manchester City. Il difensore olandese sarebbe perfetto per il gioco di Guardiola, difesa alta e uno contro uno con le punte. Il City potrebbe sborsare 33 milioni di euro più il cartellino della punta Sterling per de Ligt.

Raiola avrebbe proposto de Ligt al Manchester City

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'agente sportivo Mino Raiola avrebbe offerto Matthijs de Ligt al Manchester City. Gli inglesi potrebbero proporre una somma cash più il cartellino di Sterling.

La Juventus però difficilmente dovrebbe accettare tale offerta, in quanto vorrebbe cederlo solo per una somma cash o eventualmente, l'unico giocatore che gradirebbe come contropartita tecnica sarebbe la punta Gabriel Jesus. La valutazione di mercato del difensore olandese è di circa 75 milioni di euro. Nelle ultime settimane però si è parlato di un interesse concreto di altre società per il difensore.

Sia Newcastle che Chelsea sarebbero pronte a presentare un'offerta importante durante il prossimo calciomercato estivo da circa 100 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

L'eventuale cessione di de Ligt potrebbe essere molto importante anche per agevolare gli investimenti per la prossima stagione. La Juventus starebbe lavorando all'acquisto di un centrocampista di qualità e di punta.

Si parla di un interesse concreto per Aurelien Tchouameni del Monaco, diventato parte integrante della nazionale francese. A proposito di Francia, non è da scartare la possibilità che i bianconeri investano su Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno 2022. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la società toscana a giugno 2023 e valutato circa 75 milioni di euro.