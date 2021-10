La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti nel 2022. La società bianconera infatti vorrebbe rinforzare la mediana e il settore avanzato. Si parla di un interesse concreto per Aurelien Tchouameni, che si sta confermando in questo inizio di stagione. Il giocatore del Monaco è diventato oramai parte integrante della nazionale francese. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Prezzo importante che potrebbe incrementare nei prossimi mesi. Per questo la Juventus starebbe valutando anche delle alternative al centrocampista.

Di recente il presidente del Lille ha dichiarato che il centrocampista Renato Sanches, in caso di offerta importante, potrebbe lasciare la società. Il portoghese sarebbe uno dei giocatori seguiti dai bianconeri per la mediana già dal recente Calciomercato estivo.

Il centrocampista Renato Sanches potrebbe lasciare il Lille a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Renato Sanches per il centrocampo. Il portoghese infatti, come dichiarato recentemente dal presidente del Lille, potrebbe partire nei prossimi mesi se dovesse arrivare un'offerta di una società importante. Fra questi rientrerebbe anche la Juventus, che sta lavorando a un rinforzo sulla mediana per gennaio.

Renato Sanches ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro. Costa quindi di meno rispetto ad Aurelien Tchouameni, altro giocatore seguito dalla società bianconera. L'eventuale acquisto del portoghese potrebbe essere agevolato dalla possibile partenza di Weston McKennie, per il quale si parla di un possibile trasferimento al Tottenham.

La Juventus dalla sua cessione potrebbe ricavare circa 30 milioni di euro, somma che potrebbe essere utilizzata proprio per l'acquisto di Renato Sanches.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus, come sottolineato già a inizio articolo, nei prossimi mesi potrebbe rinforzare anche il settore avanzato. Il preferito sembra essere la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la società toscana a giugno 2023.

La sua valutazione di mercato è di circa 75 milioni di euro, che però potrebbe diminuire nei prossimi mesi, considerando che andrà in scadenza alla fine della prossima stagione.

Tutto però passerà anche dalle cessioni. D'altronde la situazione economica della società bianconera non è idilliaca, considerando la perdita finanziaria accumulata nelle ultime due stagioni. A tal riguardo si parla di tre possibili partenze, quelle di Aaron Ramsey, Weston McKennie e Dejan Kulusevski. Per loro potrebbe definirsi un trasferimento in Inghilterra.