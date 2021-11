L'inizio di stagione del Manchester United non è stato di certo ideale. Arrivati alla pausa per le nazionali di novembre, la società inglese è sesta in classifica a nove punti dal Chelsea primo. Nelle ultime cinque partite i giocatori del tecnico Solskjaer hanno ottenuto una sola vittoria, un pareggio e tre sconfitte, una contro il Leicester e due pesanti all'Old Trafford contro il Liverpool e il Manchester City. In Champions League le cose vanno sicuramente meglio: attualmente lo United è primo in classifica a sette punti come il Villareal, l'Atalanta è a cinque punti e lo Young Boys a tre punti.

L'arrivo di Cristiano Ronaldo non sembra aver risolto alcune problematiche della squadra inglese, che sembra avere difficoltà soprattutto a centrocampo e in difesa. Il portoghese è stato l'acquisto di riferimento dello United nel recente Calciomercato estivo, che si è aggiunto ai vari Jadon Sancho e Raphael Varane. Cristiano Ronaldo ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2023. Secondo la stampa inglese, però, se gli inglesi non dovessero qualificarsi alla prossima edizione di Champions League la punta portoghese potrebbe rescindere il contratto in anticipo.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi, Cristiano Ronaldo potrebbe rescindere il contratto con il Manchester United in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Il portoghese, infatti, non accetterebbe di giocare l'Europa League e vorrebbe ancora giocare nella massima competizione europea. Un modo anche per prepararsi al meglio al mondiale in Qatar previsto a dicembre 2022. Di certo non sarà semplice per il Manchester United qualificarsi nei primi posti, considerando la qualità del campionato inglese.

Ci sono diverse società che hanno una rosa molto importante, basti pensare a Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Arsenal e Leicester. L'eventuale mancato accesso alla Champions League potrebbe portare ad altri addii importanti. Quello che invece sembra certo è quello di Paul Pogba, in scadenza di contratto a fine stagione.

Attualmente, infatti, non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento contrattuale con la società inglese.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo la prossima stagione ingaggiando Paul Pogba. Ad agevolare il possibile approdo del francese nella società bianconera è il Decreto Crescita, disposizione governativa che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.