Rivedere gli stadi di calcio pieni è una bella sensazione per tutti gli amanti dello sport. Vedere tanta gente e tanti appassionati che riempiono e colorano gli spalti non fa che aumentare il bel clima attorno ai protagonisti in campo. Nelle ultime settimane, le medie spettatori sono state in leggera crescita in Italia, in tutte le categorie. Nei giorni scorsi abbiamo visto la media spettatori al Sud, ma recentemente essa è cambiata.

Napoli sempre primo, bene il Lecce

Sostanzialmente, per questa speciale classifica di media spettatori, sono stati analizzati tutti i dati dei tifosi allo stadio non soltanto delle squadre del Sud di Serie A e Serie B , ma anche di Serie C girone C (vale a dire quello in cui giocano le squadre meridionali).

Il Napoli resta la squadra del Sud con più spettatori al seguito: 23.276 in media, per un totale di 162.932 presenze allo stadio nelle prime 7 uscite casalinghe in campionato. A seguirlo la Salernitana con 11.936 tifosi di media allo stadio. Se per i granata, la media resta in linea, per il Napoli invece c'è stato un incremento nelle ultime settimane. Al terzo posto, un cambio: non più il Bari bensì il Lecce con 8.848 tifosi in media allo stadio (il Bari è sceso a 8.567). I salentini sono terzi in questa speciale classifica generale del sud, ma sono primi come media spettatori in Serie B e a loro appartiene il record spettatori della cadetteria per un singolo match: 18.765 contro il Parma, nella gara vinta 4-0 dagli uomini di mister Baroni.

La classifica degli spettatori del Sud

Di seguito, la classifica dei 15 stadi con più spettatori al Sud.

1. Napoli (serie A) 23.276 spettatori in media;

2. Salernitana (serie A) 11.936;

3. Lecce (serie B) 8.848;

4. Bari (C) 8.567;

5. Reggina (B) 5.994;

6. Palermo (C) 4.351

7. Cosenza (B) 4.983;

8. Benevento (B) 3.779;

9. Taranto (C) 3.662;

10. Foggia (C) 3.593;

11. Campobasso (C) 2.882;

12. Avellino (C) 2.770;

13. Catanzaro (C) 2.490;

14. Catania (C) 2.336;

15. Crotone (B) 2.034.

Un netto calo è quello del Cosenza, che è passato in un mese circa da circa 5.500 spettatori di media agli attuali 4.900 circa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Questo abbassamento di spettatori è dovuto probabilmente anche a un periodo di crisi di risultati della squadra calabrese: tutto ciò ha portato il Cosenza a farsi superare nella speciale classifica spettatori prima dalla Reggina e poi dal Palermo, squadra che milita in Serie C. Restano in fondo alla classifica Catanzaro, Catania e Crotone (peggio dei pitagorici in Serie B hanno fatto soltanto Cittadella e Pordenone, che non ha nemmeno le 2 mila presenze a partita). Mentre il Foggia di mister Zeman ultimamente si è visto superato dal Taranto per quanto riguarda gli spettatori presenti sugli spalti.