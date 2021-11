Dopo la pausa per le nazionali amara per l'Italia (qualificata seconda nel girone, disputerà i playoff a marzo) il campionato italiano è pronto a ritornare. Già da sabato ci sarà un match importante, la Lazio sfida la Juventus allo stadio Olimpico di Roma il 20 novembre alle ore 18:00. Una sfida difficile per i bianconeri, che dovranno cercare di recuperare punti da Milan e Napoli primi in classifica. Saranno mesi importanti quelli di novembre e dicembre per i giocatori di Allegri, anche se la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League arrivata con due giornate d'anticipo potrebbe agevolare il recupero in campionato dei bianconeri.

La Lazio potrebbe non avere a disposizione Ciro Immobile, che sta provando il recupero dopo l'infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare i due match della nazionale italiana contro la Svizzera e l'Irlanda del Nord. Non dovrebbe esserci anche Pedro così come Marusic (positivo al coronavirus) e Lazzari infortunato. Per la Juventus possibile panchina per Dybala, che in nazionale argentina ha avuto un piccolo infortunio muscolare. Non ci sarà Bernardeschi, dovrebbe stare fermo per circa 20 giorni.

Sarri dovrebbe schierare Felipe Anderson nel settore avanzato

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri dovrebbe affidarsi al tradizionale 4-3-3, con Reina titolare in porta. Difesa a quattro con Hysaj che dovrebbe giocare terzino destro, Luiz Felipe e Acerbi centrali e Radu terzino sinistro. Centrocampo a tre con Milinkovic Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto.

Il tridente dovrebbe essere formato da Felipe Anderson, Muriqi e Zaccagni.

Allegri dovrebbe affidarsi a Chiesa

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dovrebbe schierare il 4-4-2 contro la Lazio. In porta dovrebbe giocare Szczesny, difesa a quattro con Danilo terzino destro. Centrali Bonucci e Chiellini, con Alex Sandro che dovrebbe giocare terzino sinistro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Centrocampo a quattro con Bentancur che dovrebbe giocare centralmente con Locatelli. Il colombiano Cuadrado dovrebbe essere titolare sulla fascia destra mentre McKennie sulla fascia sinistra. Possibile spostamento nel settore avanzato per Federico Chiesa, che dovrebbe giocare a supporto della punta Alvaro Morata. Paulo Dybala invece dovrebbe partire dalla panchina.

Le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Reina - Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Radu - Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto - Felipe Anderson, Muriqi, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri

Juventus (4-4-2): Szczesny - Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro - Cuadrado, Bentancur, Locatelli, McKennie - Chiesa, Morata. Allenatore Massimiliano Allegri.